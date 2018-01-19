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    Халк: «Надеюсь, «Зенит» станет чемпионом России»

    Пресс-служба «Зенита» опубликовала полное интервью с нападающим «Шанхай СИПГ» Халком, фрагмент которого вчера опубликовал «Бомбардир».

    Клубы проводят тренировочный сбор в ОАЭ. Китайский клуб вчера обыграл «Спартак» (1:0) благодаря голу 31-летнего Халка с пенальти.

    – Я продолжаю наблюдать за матчами «Зенита», когда это возможно. Мысленно обнимаю всех вас. Надеюсь, что сине-бело-голубые станут чемпионами в этом сезоне.

    Встречались ли мы с Лодыгиным? Нет, у нас не получилось встретиться. Мы переписываемся, но пока не виделись. Надеюсь, скоро это исправим.

    Я стараюсь никого не терять из виду. Общаюсь со многими. Кришито, Дзюба, Лодыгин, Шатов, Смольников, Кокорин. Всегда могу написать им. Но больше всего с Кришито и Лодыгиным.

    В Китае у меня все хорошо. «Шанхай» – большой клуб. Тут все здорово. Он выстраивается, как и весь город. Я быстро адаптировался и чувствую себя отлично.

    – Планируете снова приехать в Санкт-Петербург?

    – Я приезжал в прошлом году на Кубок Конфедераций. Был на новом стадионе «Зенита». Он просто фантастический. Меня очень тепло встретили. Не только питерские болельщики, но и все, кто был на трибунах.

    – Надеемся увидеть вас на чемпионате мира в России в составе сборной Бразилии.

    – Я буду стараться и упорно работать в клубе, чтобы получить еще один шанс и вернуться в сборную.

    Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год. В составе клуба он стал чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок страны. Сумма его трансфера в «Шанхай СИПГ» составила 55,8 миллионов евро.

    Источник: ФК «Зенит»

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    19.01.2018 23:40
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    Комментарии16
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    • ...
      Рейтинг: +2382

      kazak161 20 января 2018, 14:48

      Спрашивается зачем он уходил из Зенита?Теперь тоскует,от добра добра не ищют!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +616

      smersh45 20 января 2018, 13:47

      твои слова да богу в уши

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 20 января 2018, 09:28

      С этим не согласятся как минимум два клуба!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 20 января 2018, 09:20

      Надейся,толсты,надейся

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 20 января 2018, 01:21

      Хавлуша рулэт...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      Нострадамус_Саша 20 января 2018, 01:08

      Тупым был - таким и остался ...

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy > Нострадамус_Саша 20 января 2018, 01:15

      Лучший легионер РФПЛ, кто бы что не говорил, сказал без клубных пристрастий

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Нострадамус_Саша 20 января 2018, 09:20

      В Зинете все такие

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Dimka_Foxy 20 января 2018, 09:20

      Ага,Вагнер Лав посмеялся над тобой и пошел дальше

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5420

      _Marqella_ 20 января 2018, 00:39

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вся Россия надеяться, что Зенит станет чемпионом!!!

      -13
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > _Marqella_ 20 января 2018, 09:21

      Чавось????Вся Россия.Все россияне думают.как бы сделать так,что бы это твой недоклуб потерял Газпёрм и развалился к ху....чертям собачим

      -2
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      Рейтинг: +5420

      _Marqella_ > Татарин за ЦСКА 20 января 2018, 13:13

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      мАсквабад только надеяться , а это не вся Россия...))

      -14
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      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > _Marqella_ 21 января 2018, 06:18

      Краснодар тоже против твоего зинета,Новосибирск против твоей недокоманды,да что там говорить-зинет не любят многие,кроме усатого гея в шляпе!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1855

      Коза Ностра 20 января 2018, 00:09

      Надеюсь,что не будет.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 20 января 2018, 00:06

      Спасибо , друг ! Помним тебя !

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3173

      Путник 13 19 января 2018, 23:58

      Халкуша приезжай ..без тебя тяжело ..))

      5
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