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Халк: «Надеюсь, «Зенит» станет чемпионом России»

19 января 2018, 23:40
16

Пресс-служба «Зенита» опубликовала полное интервью с нападающим «Шанхай СИПГ» Халком, фрагмент которого вчера опубликовал «Бомбардир».

Клубы проводят тренировочный сбор в ОАЭ. Китайский клуб вчера обыграл «Спартак» (1:0) благодаря голу 31-летнего Халка с пенальти.

– Я продолжаю наблюдать за матчами «Зенита», когда это возможно. Мысленно обнимаю всех вас. Надеюсь, что сине-бело-голубые станут чемпионами в этом сезоне.

Встречались ли мы с Лодыгиным? Нет, у нас не получилось встретиться. Мы переписываемся, но пока не виделись. Надеюсь, скоро это исправим.

Я стараюсь никого не терять из виду. Общаюсь со многими. Кришито, Дзюба, Лодыгин, Шатов, Смольников, Кокорин. Всегда могу написать им. Но больше всего с Кришито и Лодыгиным.

В Китае у меня все хорошо. «Шанхай» – большой клуб. Тут все здорово. Он выстраивается, как и весь город. Я быстро адаптировался и чувствую себя отлично.

– Планируете снова приехать в Санкт-Петербург?

– Я приезжал в прошлом году на Кубок Конфедераций. Был на новом стадионе «Зенита». Он просто фантастический. Меня очень тепло встретили. Не только питерские болельщики, но и все, кто был на трибунах.

– Надеемся увидеть вас на чемпионате мира в России в составе сборной Бразилии.

– Я буду стараться и упорно работать в клубе, чтобы получить еще один шанс и вернуться в сборную.

Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год. В составе клуба он стал чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок страны. Сумма его трансфера в «Шанхай СИПГ» составила 55,8 миллионов евро.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Шанхай Порт Халк
Комментарии (16)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Путник 13
1516395483
Халкуша приезжай ..без тебя тяжело ..))
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Zubo
1516395967
Спасибо , друг ! Помним тебя !
Ответить
Коза Ностра
1516396147
Надеюсь,что не будет.
Ответить
_Marqella_
1516397983
Вся Россия надеяться, что Зенит станет чемпионом!!!
Ответить
Нострадамус_Саша
1516399701
Тупым был - таким и остался ...
Ответить
koli4ka
1516400470
Хавлуша рулэт...
Ответить
Татарин за ЦСКА
1516429201
Надейся,толсты,надейся
Ответить
Сильвербой
1516429728
С этим не согласятся как минимум два клуба!
Ответить
smersh45
1516445238
твои слова да богу в уши
Ответить
kazak161
1516448924
Спрашивается зачем он уходил из Зенита?Теперь тоскует,от добра добра не ищют!
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