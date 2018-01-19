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    Лодыгин – о шансах сыграть на ЧМ-2018: «Верю в чудеса и удачу»

    Вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин ответил на вопрос о возможности попасть в заявку сборной России на ЧМ-2018.

    «Лично я и в чудеса верю, и в удачу. Верю в себя, в шанс. Верю, что могу стать еще лучше. И в то, что все еще впереди, тоже верю. Надо мыслить позитивно и наслаждаться каждым моментом – тренировки, игры, жизни», — сказал голкипер.

    В текущем сезоне 27-летний Лодыгин принял участие в девяти матчах петербургского клуба.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.01.2018 22:34
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 20 января 2018, 00:44

      После того как напускал полную авоську чудес, ничего другого кроме как наслаждаться тренировками не остаётся.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5882

      Павелий 19 января 2018, 23:40

      Я понимаю, что ты говоришь по привычке "В Греции всё есть". Но ты очень слабый вратарь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +584

      Бубновский 19 января 2018, 22:51

      ...вот, без обиды, в отношении юрки вспоминается фраза из старого анекдота: такой большой, а в сказки веришь....

      1
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      Рейтинг: +173

      Zenitoveс1991 > Barmaleushka 20 января 2018, 00:06

      Лунев встанет и очень скоро

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +173

      Zenitoveс1991 > Barmaleushka 20 января 2018, 00:54

      Буду рад если ошибусь, но Черчесов будет чемоданы паковать после чм

      0
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