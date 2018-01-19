Лодыгин – о шансах сыграть на ЧМ-2018: «Верю в чудеса и удачу»

Вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин ответил на вопрос о возможности попасть в заявку сборной России на ЧМ-2018.

«Лично я и в чудеса верю, и в удачу. Верю в себя, в шанс. Верю, что могу стать еще лучше. И в то, что все еще впереди, тоже верю. Надо мыслить позитивно и наслаждаться каждым моментом – тренировки, игры, жизни», — сказал голкипер.

В текущем сезоне 27-летний Лодыгин принял участие в девяти матчах петербургского клуба.