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    Американский онлайн-журнал: Бельерин – самый стильный футболист мира

    Согласно Highsnobiety, защитник «Арсенала» Эктор Бельерин одевается лучше всех в профессиональном футболе.

    «Бельерин был замечен на показах недели моды в Лондоне и матче NBA между «Филадельфией» и «Бостоном» (лондонская неделя NBA – прим. «Бомбардира»). На нем была одежда фирм OFF–WHITE, Fear of God и Balenciaga», – говорится в заметке.

    Highsnobiety позиционирует себя как интернет-журнал о новостях моды, искусства, музыки и культуры.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.01.2018 22:15
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 января 2018, 10:30

      если вот это все называется стиль и мода то это полный капец конечно нацепил все что под руку попалось называется))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +548

      kupryaev 20 января 2018, 01:54

      на фото в желтой ******* ну прям икона стиля )) насколько все таки оторвана о реальности эта индустрия)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      Worldsoccer2121 20 января 2018, 00:12

      Да уж...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +548

      El_Chori 20 января 2018, 00:06

      О, Акинфей!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      rLt_Ortriwar 19 января 2018, 23:48

      что за херня на нем одета??? он что, из цветных?!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 19 января 2018, 23:05

      ИСТОЧНИК

      бельерин ЛОООООЛ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +111

      shikari_ 19 января 2018, 23:03

      ох *******..и это называется стилем?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +248

      KingRey21 19 января 2018, 22:37

      больше на бабу с перебором мужских гормонов похож!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +133

      Кривоножка 19 января 2018, 22:31

      Даже сказать нечего...

      4
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