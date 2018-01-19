Американский онлайн-журнал: Бельерин – самый стильный футболист мира

если вот это все называется стиль и мода то это полный капец конечно нацепил все что под руку попалось называется))
Согласно Highsnobiety, защитник «Арсенала» Эктор Бельерин одевается лучше всех в профессиональном футболе.
«Бельерин был замечен на показах недели моды в Лондоне и матче NBA между «Филадельфией» и «Бостоном» (лондонская неделя NBA – прим. «Бомбардира»). На нем была одежда фирм OFF–WHITE, Fear of God и Balenciaga», – говорится в заметке.
Highsnobiety позиционирует себя как интернет-журнал о новостях моды, искусства, музыки и культуры.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает