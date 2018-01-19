Американский онлайн-журнал: Бельерин – самый стильный футболист мира

Согласно Highsnobiety, защитник «Арсенала» Эктор Бельерин одевается лучше всех в профессиональном футболе.

«Бельерин был замечен на показах недели моды в Лондоне и матче NBA между «Филадельфией» и «Бостоном» (лондонская неделя NBA – прим. «Бомбардира»). На нем была одежда фирм OFF–WHITE, Fear of God и Balenciaga», – говорится в заметке.

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