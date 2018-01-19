Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Пребывание Шатова и Дзюбы в «Зените-2» обойдется «Зениту» в 53 миллиона

    Полузащитник «Зенита» Олег Шатов и нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба не полетели с командой на сбор в Дубай и тренируются с «Зенитом-2».

    Отметим, что за пребывание игроков во второй команде петербургский клуб заплатит более 53 миллионов рублей – такова ежемесячная сумма зарплат игроков с учетом налогов.

    Ранее сообщалось, что на Шатова претендует «Локомотив». Дзюба может продолжить карьеру в Европе.

    Источник: БИЗНЕС Online

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.01.2018 15:42
    Рекомендуем
    Комментарии44
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2863

      nemolod 20 января 2018, 11:21

      Удивляться нечего,спонсор за все платит,в том числе и за бездарное управление,где деньги пускаются на ветер и так будет,пока клуб не станет частным,как ЦСКА , Спартак,Краснодар! Никакой хозяин не допустит убытка в 53 миллиона рублей!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +265

      solyh-1962 19 января 2018, 20:05

      Вот если миллиардов, тогда да. А миллионов-мелочь.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9

      qhsub.56061 19 января 2018, 19:56


      народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- http://xx.org.ua/ka4ok

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 января 2018, 19:24

      ну понятно полученными а не заработанными деньгами легко разбрасываться.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10418

      ivany4 19 января 2018, 18:54

      Вот и наказал футбольный Бог, за то что гробят игроков сборной!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +628

      kanav67 19 января 2018, 18:08

      Нашли чем Газпром и Зенит удивить! У них неограниченный допуск к денежному мешку, им все равно 50 млн туда , или 100 млн обратно. Сущая мелочь! Поэтому то у нас в стране футбола нет и не будет.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 19 января 2018, 18:07

      В Зените деньги не считают... Газпром народными денежками все покроет.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2257

      Ловкий Бубен > polt 19 января 2018, 21:16

      Зенит заработал на рынке больше других клубов в Европе около 77 миллионов евро в 2017 году, при чём здесь народные деньги ? По методичке шуруешь, недоумок ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1282

      Джой > polt 19 января 2018, 21:58

      А твоя Бабушка уже газ оплатила? Позвони,напомни

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4934

      polt > Ловкий Бубен 19 января 2018, 22:04

      Как раз на неустойку Манчини, катамит бубенный

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > altair2004 19 января 2018, 23:35

      Верная арифметика... Все стараются не упоминать про деньги Халка-Витселя!... Их просто купили!!...))) А уж потом, пошла игра, типа, ФФП...)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 19 января 2018, 18:05

      А если бы они поехали на сборы ... Сумма бы уменьшилась ! Смешно )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 19 января 2018, 17:34

      НЕ ЖИЗНЬ А МАЛИНА хорошая тётя у них

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 19 января 2018, 17:27

      за что такие деньги-непонятно

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11