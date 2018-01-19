Пребывание Шатова и Дзюбы в «Зените-2» обойдется «Зениту» в 53 миллиона

Удивляться нечего,спонсор за все платит,в том числе и за бездарное управление,где деньги пускаются на ветер и так будет,пока клуб не станет частным,как ЦСКА , Спартак,Краснодар! Никакой хозяин не допустит убытка в 53 миллиона рублей!
Полузащитник «Зенита» Олег Шатов и нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба не полетели с командой на сбор в Дубай и тренируются с «Зенитом-2».
Отметим, что за пребывание игроков во второй команде петербургский клуб заплатит более 53 миллионов рублей – такова ежемесячная сумма зарплат игроков с учетом налогов.
Ранее сообщалось, что на Шатова претендует «Локомотив». Дзюба может продолжить карьеру в Европе.
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— Василий Уткин (@radioutkin) 18 января 2018 г.