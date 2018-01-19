Пребывание Шатова и Дзюбы в «Зените-2» обойдется «Зениту» в 53 миллиона

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов и нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба не полетели с командой на сбор в Дубай и тренируются с «Зенитом-2».

Отметим, что за пребывание игроков во второй команде петербургский клуб заплатит более 53 миллионов рублей – такова ежемесячная сумма зарплат игроков с учетом налогов.

Ранее сообщалось, что на Шатова претендует «Локомотив». Дзюба может продолжить карьеру в Европе.