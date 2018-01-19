«Наполи»: «Вероятнее всего, Максимович перейдет в «Спартак»

Московский «Спартак» является фаворитом в борьбе за защитника «Наполи» Николу Максимовича. Об этом заявил спортивный директор неаполитанского клуба Кристиан Гинтоли.

Красно-белые планируют арендовать 26-летнего серба. На игрока также претендует «Арсенал».

«На Максимовича претендует целый ряд клубов. Вероятнее всего, он переедет в Россию, а именно – в «Спартак», – приводит слова Гинтоли Areanapoli.

В нынешнем сезоне Максимович провел в Серии А один матч.