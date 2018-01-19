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    «Наполи»: «Вероятнее всего, Максимович перейдет в «Спартак»

    Московский «Спартак» является фаворитом в борьбе за защитника «Наполи» Николу Максимовича. Об этом заявил спортивный директор неаполитанского клуба Кристиан Гинтоли.

    Красно-белые планируют арендовать 26-летнего серба. На игрока также претендует «Арсенал».

    «На Максимовича претендует целый ряд клубов. Вероятнее всего, он переедет в Россию, а именно – в «Спартак», – приводит слова Гинтоли Areanapoli.

    В нынешнем сезоне Максимович провел в Серии А один матч.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.01.2018 14:12
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 января 2018, 19:02

      если все получиться то хорошо, всяко лучше чем Беляев да тот бразилец за которого без конца деньги вымогают.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +256

      Gorasul 19 января 2018, 18:37

      1 матч за весь сезон!!! Зачем нужен игрок не умеющий играть?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 19 января 2018, 17:52

      дай бог дай бог чтобы всё сгладилось

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 19 января 2018, 16:29

      Надо подписывать... А хитрожопые бразилы пускай и дальше у себя там что-то теребят на пляжах...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 19 января 2018, 14:38

      дай бог!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +249

      selkoka 19 января 2018, 14:35

      Лучше уж он, чем тот бразилец

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +239

      Михас007 19 января 2018, 14:34

      хороший игрок,подойдет

      2
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 19 января 2018, 14:13

      кстати будет, вместо джика

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +33432

      oyabun > piligrim1986 19 января 2018, 16:53

      Лимит однако. Лучше бы в оборону кого с нашим паспортом приобрести. Кутепов пока все так же не тянет.

      2
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