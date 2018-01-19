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    Моуринью дал согласие на возвращение Роналду в «Манчестер Юнайтед»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал согласие на приобретение нападающего «Реала» Криштиану Роналду.

    Ранее сообщалось, что английский клуб с учетом зарплаты заплатит за трансфер 32-летнего португальца 400 миллионов евро. Футболист готов перейти в «МЮ» из-за проблем во взаимоотношениях с президентом сливочных Флорентино Пересом.

    В составе «Манчестер Юнайтед» Роналду выступал с 2003 по 2009 год.

    Источник: AS

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    19.01.2018 12:02
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +232

      Sterh 19 января 2018, 14:29

      "Ранее сообщалось, что английский клуб заплатит за трансфер 32-летнего португальца 400 миллионов евро."
      Ложь.
      Не было такого. Сообщалось, что заплатит 200 млн.
      А еще 200 - зп за несколько лет

      0
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      Рейтинг: +277

      ц 19 января 2018, 14:01

      Рэшфорд и Лингард, да ещё Санчес, зачем Роналду?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +610

      NeoNaTe 19 января 2018, 13:51

      согласие дать мало, надо бабок на переход дать!

      0
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      Рейтинг: +875

      sidul1 19 января 2018, 13:41

      Дал согласие!Как он может понты преподнести.

      0
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      Рейтинг: +584

      Бубновский 19 января 2018, 13:31

      ...гм....надо бы вспомнить по чем сер алекс отпустил молодого кри ро.....повторение чудовищной сделки с погба!...конечно, криштиану в великолепной форме и еще лет 5-7 побегает...но 400....можно 6-7 игроков равных по качеству взять!

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 19 января 2018, 13:05

      Я конечно буду крайне рад такому трансферу, но 400 лямов перебор. 200-250 ок, Рон их на маркетинге очень быстро отобьёт, но 400 лямов!!! 400!!!

      1
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 19 января 2018, 12:49

      Пусть переходить,там он будет забивать голы

      0
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      Рейтинг: +27

      mvdmvdmvd > САНЁК17 20 января 2018, 02:41

      Если будет кому накидовать. сам то забивать не умеет!

      0
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 > mvdmvdmvd 20 января 2018, 12:44

      В МЮ нет тот игрок который пробивает со стандарта или я ошибаюсь?

      0
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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 19 января 2018, 12:28

      400 млн. за Роналду? 32-летнего? Серьёзно?

      0
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      Рейтинг: +281

      nem00700 > Hala Madrid 19 января 2018, 12:37

      Они на символике за первый месяц отобьют половину. И Вторую половину за год.

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      ...
      Рейтинг: +232

      Sterh > Hala Madrid 19 января 2018, 14:30

      Да нет..
      Это ж Бомбардир. Они своими "громкими" заголовками противоречат своим же новостям. А потом - ссылаются на эти громкие заголовки.
      Речь шла о 200 млн. А еще 200 - зп Роналду за неизвестное время

      0
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      Рейтинг: +27

      mvdmvdmvd > Hala Madrid 20 января 2018, 02:42

      За шампунь.

      0
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      Рейтинг: +27

      mvdmvdmvd > Sterh 20 января 2018, 02:46

      Какой он бомбардир?Он бомбардир против перхоти,при чём здесь футбол.

      0
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      Рейтинг: +232

      Sterh > mvdmvdmvd 22 января 2018, 09:56

      У тебя какие-то сложности с восприятием.
      Речь о сайте - глянь - он называется "Бомбардир". Названия идут с большой буквы.

      -1
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