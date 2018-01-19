Моуринью дал согласие на возвращение Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал согласие на приобретение нападающего «Реала» Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что английский клуб с учетом зарплаты заплатит за трансфер 32-летнего португальца 400 миллионов евро. Футболист готов перейти в «МЮ» из-за проблем во взаимоотношениях с президентом сливочных Флорентино Пересом.

В составе «Манчестер Юнайтед» Роналду выступал с 2003 по 2009 год.