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    Рахимич готов возглавить клуб РФПЛ

    Бывший полузащитник ЦСКА, тренер клубной ДЮСШ Элвер Рахимич рассказал по каким причинам ранее отказывался от предложений поработать в клубах российской Премьер-лиги. Напомним, что представитель Боснии завершил карьеру футболиста в 2014 году, а в 2015-м стал работать в школе армейцев.

    – Вы достаточно давно работаете тренером ДЮСШ ЦСКА. Не звали вас возглавить какой-нибудь клуб РФПЛ?

    – Разговоры были. Но на тот момент я не хотел уходить из ЦСКА. Да и чувствовал, что нужно еще подучиться тренерской работе, я был не готов самостоятельно руководить командой. Но сейчас уже чувствую в себе силы.

    – То есть, если сейчас поступит предложение возглавить клуб РФПЛ, вы согласитесь?

    – Было бы здорово. В любом случае надо пробовать, иначе не узнаешь, способен ли ты, хватит ли сил и так далее. Желание есть. Посмотрим, что будет дальше.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.01.2018 06:04
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +24996

      bset 19 января 2018, 14:36

      Что вы все про ФНЛ? У нас так-то еще ПФЛ есть. Только вот потянет ли они зарплату Рахимича... Большой вопрос.

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 19 января 2018, 12:40

      Если только, в помощники к Гончаренко можно взять. Вместе с опытнейшими Овчинниковым и Онопко будет работать, но не более.

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 19 января 2018, 10:42

      ну сразу пробовать свои силы в вышке - это круто. Сначала бы попробовал в ФНЛ, подучился бы, набрался опыта, набил шишек, а потом можно и на серьезный уровень выходить

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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 19 января 2018, 09:53

      пока только фнл

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