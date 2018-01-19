Рахимич готов возглавить клуб РФПЛ

Бывший полузащитник ЦСКА, тренер клубной ДЮСШ Элвер Рахимич рассказал по каким причинам ранее отказывался от предложений поработать в клубах российской Премьер-лиги. Напомним, что представитель Боснии завершил карьеру футболиста в 2014 году, а в 2015-м стал работать в школе армейцев.

– Вы достаточно давно работаете тренером ДЮСШ ЦСКА. Не звали вас возглавить какой-нибудь клуб РФПЛ?

– Разговоры были. Но на тот момент я не хотел уходить из ЦСКА. Да и чувствовал, что нужно еще подучиться тренерской работе, я был не готов самостоятельно руководить командой. Но сейчас уже чувствую в себе силы.

– То есть, если сейчас поступит предложение возглавить клуб РФПЛ, вы согласитесь?

– Было бы здорово. В любом случае надо пробовать, иначе не узнаешь, способен ли ты, хватит ли сил и так далее. Желание есть. Посмотрим, что будет дальше.