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Рахимич готов возглавить клуб РФПЛ

19 января 2018, 06:04
4

Бывший полузащитник ЦСКА, тренер клубной ДЮСШ Элвер Рахимич рассказал по каким причинам ранее отказывался от предложений поработать в клубах российской Премьер-лиги. Напомним, что представитель Боснии завершил карьеру футболиста в 2014 году, а в 2015-м стал работать в школе армейцев.

– Вы достаточно давно работаете тренером ДЮСШ ЦСКА. Не звали вас возглавить какой-нибудь клуб РФПЛ?

– Разговоры были. Но на тот момент я не хотел уходить из ЦСКА. Да и чувствовал, что нужно еще подучиться тренерской работе, я был не готов самостоятельно руководить командой. Но сейчас уже чувствую в себе силы.

– То есть, если сейчас поступит предложение возглавить клуб РФПЛ, вы согласитесь?

– Было бы здорово. В любом случае надо пробовать, иначе не узнаешь, способен ли ты, хватит ли сил и так далее. Желание есть. Посмотрим, что будет дальше.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Рахимич Элвир
Комментарии (4)
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himik2-62
1516344806
пока только фнл
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Joko21
1516347775
ну сразу пробовать свои силы в вышке - это круто. Сначала бы попробовал в ФНЛ, подучился бы, набрался опыта, набил шишек, а потом можно и на серьезный уровень выходить
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BRO_football
1516354810
Если только, в помощники к Гончаренко можно взять. Вместе с опытнейшими Овчинниковым и Онопко будет работать, но не более.
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bset
1516361776
Что вы все про ФНЛ? У нас так-то еще ПФЛ есть. Только вот потянет ли они зарплату Рахимича... Большой вопрос.
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