Рахимич готов возглавить клуб РФПЛ

Что вы все про ФНЛ? У нас так-то еще ПФЛ есть. Только вот потянет ли они зарплату Рахимича... Большой вопрос.
Бывший полузащитник ЦСКА, тренер клубной ДЮСШ Элвер Рахимич рассказал по каким причинам ранее отказывался от предложений поработать в клубах российской Премьер-лиги. Напомним, что представитель Боснии завершил карьеру футболиста в 2014 году, а в 2015-м стал работать в школе армейцев.
– Вы достаточно давно работаете тренером ДЮСШ ЦСКА. Не звали вас возглавить какой-нибудь клуб РФПЛ?
– Разговоры были. Но на тот момент я не хотел уходить из ЦСКА. Да и чувствовал, что нужно еще подучиться тренерской работе, я был не готов самостоятельно руководить командой. Но сейчас уже чувствую в себе силы.
– То есть, если сейчас поступит предложение возглавить клуб РФПЛ, вы согласитесь?
– Было бы здорово. В любом случае надо пробовать, иначе не узнаешь, способен ли ты, хватит ли сил и так далее. Желание есть. Посмотрим, что будет дальше.