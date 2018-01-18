Труйич: «Уход Маркова и Заболотного из «Тосно»? Они сделали большие шаги вверх в своей карьере»

Нападающий «Тосно» Никола Труйич прокомментировал уход и команды форвардов Антона Заболотного и Евгения Маркова.

«Рад за Маркова и Заболотного. Они сделали большие шаги вверх в своей карьере. С ними у нас была определенная игровая манера, построенная на борьбе на «втором этаже». Теперь нам придется меняться и строить нашу игру через глубокий пас.

В «Тосно» – много хороших и быстрых игроков, которые могут заменить ушедших футболистов, у тренера есть видение того, как должна выглядеть наша команда, а нам нужно упорно работать на тренировках и зарабатывать себе место в команде», — сказал Труйич.

Напомним, что Марков сегодня перешел в московское «Динамо».