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    Труйич: «Уход Маркова и Заболотного из «Тосно»? Они сделали большие шаги вверх в своей карьере»

    Нападающий «Тосно» Никола Труйич прокомментировал уход и команды форвардов Антона Заболотного и Евгения Маркова.

    «Рад за Маркова и Заболотного. Они сделали большие шаги вверх в своей карьере. С ними у нас была определенная игровая манера, построенная на борьбе на «втором этаже». Теперь нам придется меняться и строить нашу игру через глубокий пас.

    В «Тосно» – много хороших и быстрых игроков, которые могут заменить ушедших футболистов, у тренера есть видение того, как должна выглядеть наша команда, а нам нужно упорно работать на тренировках и зарабатывать себе место в команде», — сказал Труйич.

    Напомним, что Марков сегодня перешел в московское «Динамо».

    Источник: ФК «Тосно»

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    18.01.2018 21:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7

      roma83 19 января 2018, 04:39

      жаль заболотного предчуствую судьбу новосельцева

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