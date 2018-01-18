Швайнштайгер продлил контракт с «Чикаго Файр»

Полузащитник «Чикаго Файр» Бастиан Швайнштайгер продолжит свое выступление в МЛС еще минимум год. Стороны подписали новый контракт, который рассчитан до конца сезона-2018.

В прошлом сезоне 33-летний немец сыграл 26 игр в составе «Чикаго», в которых забил три гола. Напомним, что Швайнштайгер имеет опыт выступления в составе «Баварии» и «Манчестер Юнайтед».