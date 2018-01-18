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    Швайнштайгер продлил контракт с «Чикаго Файр»

    Полузащитник «Чикаго Файр» Бастиан Швайнштайгер продолжит свое выступление в МЛС еще минимум год. Стороны подписали новый контракт, который рассчитан до конца сезона-2018.

    В прошлом сезоне 33-летний немец сыграл 26 игр в составе «Чикаго», в которых забил три гола. Напомним, что Швайнштайгер имеет опыт выступления в составе «Баварии» и «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Twitter

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    18.01.2018 10:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 18 января 2018, 11:42

      Не устроило его предложение немецкого любительского клуба, с бесплатным кортом для Аны Иванович, с бесплатным пивом...

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