Онопко: «Сразу было видно, кто в отпуске занимался больше, а кто меньше»

Тренер ЦСКА Виктор Онопко рассказал о ходе первого подготовительного сбора команды. Специалист отметил, что все футболисты, в том числе новичок Кристиян Бистрович, стараются проявить себя.

– Январский сбор команды в самом разгаре. Как оцениваете состояние ребят, удалось ли уже добиться заметного прогресса?

– С самого первого дня было видно, кто в отпуске занимался больше, а кто меньше. Некоторые футболисты приехали на сбор в хорошей форме, чем нас порадовали. Сейчас идет интенсивная работа в режиме двухразовых тренировок, добавляем тренажерный зал. К сожалению, несколько ребят травмированы, в этом отличительная особенность нынешнего сбора. Негативный момент, но игроки поправляются, восстанавливаются, и мы очень ждем их возвращения в строй. Здорово, что все наши подопечные улыбаются – даже после вечернего занятия, когда позади тяжелый тренировочный день. Это хороший знак. Условия в Кампоаморе замечательные, работать здесь одно удовольствие, прогресс есть, все у нас идет по плану.

– На первом сборе тренерский штаб традиционно применяет систему «плюс-минус»: некоторые упражнения, а также мини-матчи идут в личный зачет каждого футболиста. Страсти порой кипят…

– Да, это подстегивает игроков. Видно, как ребята настраиваются, как нервничают, переживают, даже ругаются. Нет безразличия, футболисты хотят проявить себя, набрать максимальное количество плюсиков. Судьям, в роли которых выступают представители тренерского штаба, приходится порой очень нелегко.

– Наряду со всеми занимается наш новичок Кристиян Бистрович, перешедший из хорватского «Славена Белупо». Как оцените его игру?

– Хороший парень, техничный, у него есть школа, здорово работает с мячом. Посмотрим на него в товарищеских матчах. Думаю, Кристиян быстро выучит русский язык, что ему очень поможет. Он уже знает несколько фраз, потихоньку осваивается, ближе знакомится с ребятами, с нашими требованиями. Это важный момент для адаптации.