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    Онопко: «Сразу было видно, кто в отпуске занимался больше, а кто меньше»

    Тренер ЦСКА Виктор Онопко рассказал о ходе первого подготовительного сбора команды. Специалист отметил, что все футболисты, в том числе новичок Кристиян Бистрович, стараются проявить себя.

    – Январский сбор команды в самом разгаре. Как оцениваете состояние ребят, удалось ли уже добиться заметного прогресса?

    – С самого первого дня было видно, кто в отпуске занимался больше, а кто меньше. Некоторые футболисты приехали на сбор в хорошей форме, чем нас порадовали. Сейчас идет интенсивная работа в режиме двухразовых тренировок, добавляем тренажерный зал. К сожалению, несколько ребят травмированы, в этом отличительная особенность нынешнего сбора. Негативный момент, но игроки поправляются, восстанавливаются, и мы очень ждем их возвращения в строй. Здорово, что все наши подопечные улыбаются – даже после вечернего занятия, когда позади тяжелый тренировочный день. Это хороший знак. Условия в Кампоаморе замечательные, работать здесь одно удовольствие, прогресс есть, все у нас идет по плану.

    – На первом сборе тренерский штаб традиционно применяет систему «плюс-минус»: некоторые упражнения, а также мини-матчи идут в личный зачет каждого футболиста. Страсти порой кипят…

    – Да, это подстегивает игроков. Видно, как ребята настраиваются, как нервничают, переживают, даже ругаются. Нет безразличия, футболисты хотят проявить себя, набрать максимальное количество плюсиков. Судьям, в роли которых выступают представители тренерского штаба, приходится порой очень нелегко.

    – Наряду со всеми занимается наш новичок Кристиян Бистрович, перешедший из хорватского «Славена Белупо». Как оцените его игру?

    – Хороший парень, техничный, у него есть школа, здорово работает с мячом. Посмотрим на него в товарищеских матчах. Думаю, Кристиян быстро выучит русский язык, что ему очень поможет. Он уже знает несколько фраз, потихоньку осваивается, ближе знакомится с ребятами, с нашими требованиями. Это важный момент для адаптации.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    18.01.2018 09:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 18 января 2018, 11:56

      Условия для тренировки отличные, но жаль, что имеются травмы у игроков и
      нужно осторожнее играть в товарищеских матчах. Впереди игры в ЛЕ с ЦЗ и
      продолжение чемпионата России.

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