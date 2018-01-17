Трансфер Алексиса Санчеса в «Манчестер Юнайтед» откладывается из-за Мхитаряна

конечно в арсенал ему перейти выгодней ..и не только с географической точки зрения....маур в мю еще на пару сезонов минимум, а значит основы генриху не видать...нуу, возможно он хочет в ливер? к клоппу...но ливер то за него санчеса давать не будет!....ну вот! короче, опять не куда...только в спартак!!!
Английский «Манчестер Юнайтед» и пока еще нападающий лондонского «Арсенала» Алексис Санчес согласовали условия личного контракта. Он будет рассчитан на четыре с половиной года; зарплата – 14 миллионов фунтов в год.
Завершить трансфер мешает нерешительность полузащитника «Юнайтед» Генриха Мхитаряна, который должен стать частью сделки между клубами. Армянин думает, стоит ли ему идти в стан «канониров».
Ранее главный тренер «красных дьяволов» заявил, что Мхитарян может остаться в клубе.