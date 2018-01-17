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    Трансфер Алексиса Санчеса в «Манчестер Юнайтед» откладывается из-за Мхитаряна

    Английский «Манчестер Юнайтед» и пока еще нападающий лондонского «Арсенала» Алексис Санчес согласовали условия личного контракта. Он будет рассчитан на четыре с половиной года; зарплата – 14 миллионов фунтов в год.

    Завершить трансфер мешает нерешительность полузащитника «Юнайтед» Генриха Мхитаряна, который должен стать частью сделки между клубами. Армянин думает, стоит ли ему идти в стан «канониров».

    Ранее главный тренер «красных дьяволов» заявил, что Мхитарян может остаться в клубе.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    17.01.2018 18:13
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +584

      Бубновский 17 января 2018, 21:33

      конечно в арсенал ему перейти выгодней ..и не только с географической точки зрения....маур в мю еще на пару сезонов минимум, а значит основы генриху не видать...нуу, возможно он хочет в ливер? к клоппу...но ливер то за него санчеса давать не будет!....ну вот! короче, опять не куда...только в спартак!!!

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      Рейтинг: +2141

      diadushka > Бубновский 18 января 2018, 11:51

      несмотря на то, что среди российских команд Генрих поддерживает именно Спартак, но в данный момент он наврядле перейдет в Спартак)

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 17 января 2018, 20:25

      Армяшка думает!!!да лучше вон в зинит за денюшкай!!!

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      Рейтинг: +2141

      diadushka > Татарин за ЦСКА 18 января 2018, 11:50

      у него был шанс перейти еще в Анжи, когда там еще сорили деньгами, но он выбрал Боруссию Дортмунд, так что твой аргумент не про него...... он играть хочет, а когда заканчивать будет, тогда и заработает как это многие делают

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > diadushka 18 января 2018, 13:45

      Сейчас он явно не топовый игрок

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      Рейтинг: +2141

      diadushka > Татарин за ЦСКА 18 января 2018, 13:50

      смотря с чем сравнивать) Для уровня Барсы может и не дотягивает, но явно выше уровня нашего чемпа! Поэтому твой довод, что ему в зенит нужно - это как попытка докопаться к нему как к армянину, к которым у тебя явно негативное отношение, а не как к игроку, у которого хорошие игровые потенциал и возможности

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > diadushka 18 января 2018, 13:59

      к армянам у меня нормальное отношение,но лично к нему нет

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      Рейтинг: +481

      belrus21 17 января 2018, 20:18

      Согласится. Или полировка скамеек

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      Рейтинг: +108

      sciline10 17 января 2018, 19:55

      Зря, Лондон вполне перспективный город, откроет шавушные рядом с Эмирейтсом, бизнесом займётся, да и вообще без еврокубков полегче играть будет, тренер спокойный...стабильный, даже сверхстабильный, поэтому можно уверенно смотреть в завтрашний день, в общем надо переходить, сплошная перспектива и стабильность!

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 17 января 2018, 18:57

      ну епт щас армянин будет петлять ! п

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      Рейтинг: +2141

      diadushka 17 января 2018, 18:38

      Подумать Генриху и вправду есть над чем: перейти в нестабильный клуб, который давно без титулов или остаться в великом клубе, но с тренером самодуром.............

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      Рейтинг: +1778

      Kulima > diadushka 17 января 2018, 18:55

      Генрих, как это не печально, не подошел в нынешнюю модель игры. Лнгард, Мата, Марсиаль, Шоу, все они изначально сидели на банке, но сейчас стабильно играют в основе. У Мики было уж слишком много шансов, чтобы закрепиться..

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      Рейтинг: +2141

      diadushka > Kulima 17 января 2018, 19:21

      почти весь прошлый сезон подходил и первые 2-3 месяца нынешнего и вдруг.......стал не подходить?))) Это просто принципы никчемного что Генрих не играет!

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      Рейтинг: +1778

      Kulima > diadushka 17 января 2018, 20:45

      Ну какие принципы? Неужели Вы не видите, как он выпадает из состава и совершенно не заметен на поле, разве, что последние пару игр были успешными, но этого слишком мало

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      Рейтинг: +22

      Viktor5555 > Kulima 17 января 2018, 23:08

      У Татар и ДИНАР больше голова об Армян болит или о футболе? Такое ощущение, что Армяне их родственников ночью обижают...

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