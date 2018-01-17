Трансфер Алексиса Санчеса в «Манчестер Юнайтед» откладывается из-за Мхитаряна

Английский «Манчестер Юнайтед» и пока еще нападающий лондонского «Арсенала» Алексис Санчес согласовали условия личного контракта. Он будет рассчитан на четыре с половиной года; зарплата – 14 миллионов фунтов в год.

Завершить трансфер мешает нерешительность полузащитника «Юнайтед» Генриха Мхитаряна, который должен стать частью сделки между клубами. Армянин думает, стоит ли ему идти в стан «канониров».

Ранее главный тренер «красных дьяволов» заявил, что Мхитарян может остаться в клубе.