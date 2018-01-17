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  • Трансфер Алексиса Санчеса в «Манчестер Юнайтед» откладывается из-за Мхитаряна

Трансфер Алексиса Санчеса в «Манчестер Юнайтед» откладывается из-за Мхитаряна

17 января 2018, 18:13
15

Английский «Манчестер Юнайтед» и пока еще нападающий лондонского «Арсенала» Алексис Санчес согласовали условия личного контракта. Он будет рассчитан на четыре с половиной года; зарплата – 14 миллионов фунтов в год.

Завершить трансфер мешает нерешительность полузащитника «Юнайтед» Генриха Мхитаряна, который должен стать частью сделки между клубами. Армянин думает, стоит ли ему идти в стан «канониров».

Ранее главный тренер «красных дьяволов» заявил, что Мхитарян может остаться в клубе.

Источник: Telegraph.co.uk
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Арсенал Санчес Алексис Мхитарян Генрих
Комментарии (15)
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diadushka
1516203519
Подумать Генриху и вправду есть над чем: перейти в нестабильный клуб, который давно без титулов или остаться в великом клубе, но с тренером самодуром.............
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dinar7777dinar
1516204667
ну епт щас армянин будет петлять ! п
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sciline10
1516208132
Зря, Лондон вполне перспективный город, откроет шавушные рядом с Эмирейтсом, бизнесом займётся, да и вообще без еврокубков полегче играть будет, тренер спокойный...стабильный, даже сверхстабильный, поэтому можно уверенно смотреть в завтрашний день, в общем надо переходить, сплошная перспектива и стабильность!
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belrus21
1516209498
Согласится. Или полировка скамеек
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Татарин за ЦСКА
1516209904
Армяшка думает!!!да лучше вон в зинит за денюшкай!!!
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Бубновский
1516213995
конечно в арсенал ему перейти выгодней ..и не только с географической точки зрения....маур в мю еще на пару сезонов минимум, а значит основы генриху не видать...нуу, возможно он хочет в ливер? к клоппу...но ливер то за него санчеса давать не будет!....ну вот! короче, опять не куда...только в спартак!!!
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