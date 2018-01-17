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    «Спартак» стал четвертым по приросту посещаемости домашних игр в Европе, «Краснодар» – пятым

    «Спартак» стал четвертым по приросту посещаемости домашних игр в Европе в сезоне-2016/17. Красно-белые повысили посещаемость матчей на «Открытие-Арене» между сезонами-2015/16 и 2016/17 на 7581 зрителя (25179 против 32760 болельщиков; вместимость стадиона – 45 тысяч человек).

    На пятой строчке в данном рейтинге расположился «Краснодар», который по ходу сезона-2016/17 перебрался на новый стадион, вместимость которого равна 33979 человек (средняя посещаемость в сезоне-2015/16 – 9464 зрителя, в сезоне-2016/17 – 15886 зрителей; прирост – 6442 человек).

    Первое место в этом рейтинге занял «Вест Хэм». Клуб из Лондона переехал с «Аптон Парка» вместимостью 35 тысяч мест на Олимпийский стадион, который может принять 60 тысяч человек. Прирост зрителей – свыше 22 тысяч человек. Вторым стал «Селтик» (прирост – 9876 зрителей). Тройку лучших замкнул «Ливерпуль», перед началом сезона увеличивший вместимость «Энфилда» с 45522 до 54000 мест. Прирост посещаемости «красных» – 9106 зрителей.

    Источник: ТАСС

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    17.01.2018 09:53
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +2888

      absent32 18 января 2018, 10:44

      я уверен по этому показателю после сезона 17/18 от Зенита отгребут все... прирост сумасшедший, и это круто!!!

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      Рейтинг: +5179

      Каратель 17 января 2018, 16:49

      а где же распил-арена которую только что в космосе не восхваляют?

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 17 января 2018, 13:03

      Вот это ПОКАЗАТЕЛИ ! А то по-осени такую грязную травлю Шалимова развязали, аж противно было на сайт заходить. Сейчас видно: на физрука Шалимова люди идут, людям нравится игра, которую он поставил Краснодару. И не надо пиз...ь, что через интернет видно лучше. Про Спартак разговор особый, там другой маркетинг. Думаю Федун поступает некрасиво: цена билетов неоправданно завышена.

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY > KLIM777 17 января 2018, 13:18

      Люди идут на стадион прежде всего смотреть игру. А те, кто туда идёт из-за предлагаемого комфорта и просто потусоваться, не очень-то там и нужны.

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 17 января 2018, 12:34

      Думаю в зените прирост больше...стадион стал в 2 раза больше петровского и всегда забит

      -1
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west > алекс88 17 января 2018, 21:36

      Наверно, волонтеры и сотрудники Газпрома не учитывались...

      0
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 17 января 2018, 12:23

      У Спартака прирост как посещаемость клубов клубов, не буду называть их

      0
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      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy 17 января 2018, 11:50

      Здорово что два наших клуба в списке!
      Даст бог когда нибудь туда попадут наши новые стадики построенные для ЧМ.
      Главное чтобы народ ходил,когда была Кубань на плаву, Краснодару было очень тяжело с публикой,но время и деньги все поменяло!

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      Рейтинг: +6940

      mamba9090909 > Vlad_Tverskoy 17 января 2018, 12:29

      Ну и что это даст? Какой смысл этого рейтинга?

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      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy > mamba9090909 17 января 2018, 16:18

      Если на новых стадионах заиграют местные команды и начнут ходить люди не по пять человек,а хотя бы на 70% то это будет успех!
      Смысл рейтинга будет в том что люди в регионах будут ходить на футбол,а это есть хорошо!
      Тебе может это ничего не даст,а для страны будет хорошо что стадионы забиваются не только в Москве,Питере,Краснодаре и Ростове.
      Уже хорошо что мы в них есть!

      0
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      Рейтинг: +393

      Spartanez 300 17 января 2018, 11:30

      Все зависит от игры клуба , какова игра такова и посещаемость .

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      Рейтинг: -35

      bfdnrnern 17 января 2018, 10:43

      нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo ---- http://krati.co/kachok

      -3
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 17 января 2018, 10:20

      а где же Зенит?

      2
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      Рейтинг: +1026

      lotsman > alexivanof197 17 января 2018, 11:09

      Зенит в этом шоу не участвует.

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      Рейтинг: +55

      Vaval > alexivanof197 17 января 2018, 11:25

      Это "между сезонами-2015/16 и 2016/17", а у Зенита стадион открылся в весной 17, справедливо будет смотреть прирост между 16/17 и 17/18 сезонами. Что и будет через год.

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