«Спартак» стал четвертым по приросту посещаемости домашних игр в Европе, «Краснодар» – пятым

«Спартак» стал четвертым по приросту посещаемости домашних игр в Европе в сезоне-2016/17. Красно-белые повысили посещаемость матчей на «Открытие-Арене» между сезонами-2015/16 и 2016/17 на 7581 зрителя (25179 против 32760 болельщиков; вместимость стадиона – 45 тысяч человек).

На пятой строчке в данном рейтинге расположился «Краснодар», который по ходу сезона-2016/17 перебрался на новый стадион, вместимость которого равна 33979 человек (средняя посещаемость в сезоне-2015/16 – 9464 зрителя, в сезоне-2016/17 – 15886 зрителей; прирост – 6442 человек).

Первое место в этом рейтинге занял «Вест Хэм». Клуб из Лондона переехал с «Аптон Парка» вместимостью 35 тысяч мест на Олимпийский стадион, который может принять 60 тысяч человек. Прирост зрителей – свыше 22 тысяч человек. Вторым стал «Селтик» (прирост – 9876 зрителей). Тройку лучших замкнул «Ливерпуль», перед началом сезона увеличивший вместимость «Энфилда» с 45522 до 54000 мест. Прирост посещаемости «красных» – 9106 зрителей.