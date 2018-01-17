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  • «Спартак» стал четвертым по приросту посещаемости домашних игр в Европе, «Краснодар» – пятым

«Спартак» стал четвертым по приросту посещаемости домашних игр в Европе, «Краснодар» – пятым

17 января 2018, 09:53
17

«Спартак» стал четвертым по приросту посещаемости домашних игр в Европе в сезоне-2016/17. Красно-белые повысили посещаемость матчей на «Открытие-Арене» между сезонами-2015/16 и 2016/17 на 7581 зрителя (25179 против 32760 болельщиков; вместимость стадиона – 45 тысяч человек).

На пятой строчке в данном рейтинге расположился «Краснодар», который по ходу сезона-2016/17 перебрался на новый стадион, вместимость которого равна 33979 человек (средняя посещаемость в сезоне-2015/16 – 9464 зрителя, в сезоне-2016/17 – 15886 зрителей; прирост – 6442 человек).

Первое место в этом рейтинге занял «Вест Хэм». Клуб из Лондона переехал с «Аптон Парка» вместимостью 35 тысяч мест на Олимпийский стадион, который может принять 60 тысяч человек. Прирост зрителей – свыше 22 тысяч человек. Вторым стал «Селтик» (прирост – 9876 зрителей). Тройку лучших замкнул «Ливерпуль», перед началом сезона увеличивший вместимость «Энфилда» с 45522 до 54000 мест. Прирост посещаемости «красных» – 9106 зрителей.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Вест Хэм Селтик Ливерпуль
Комментарии (17)
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alexivanof197
1516173612
а где же Зенит?
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bfdnrnern
1516175004
нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo ---- http://krati.co/kachok
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Spartanez 300
1516177823
Все зависит от игры клуба , какова игра такова и посещаемость .
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Vlad_Tverskoy
1516179057
Здорово что два наших клуба в списке! Даст бог когда нибудь туда попадут наши новые стадики построенные для ЧМ. Главное чтобы народ ходил,когда была Кубань на плаву, Краснодару было очень тяжело с публикой,но время и деньги все поменяло!
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кузнецов артем
1516181016
У Спартака прирост как посещаемость клубов клубов, не буду называть их
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алекс88
1516181692
Думаю в зените прирост больше...стадион стал в 2 раза больше петровского и всегда забит
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DOCTOR PENALTY
1516183382
Вот это ПОКАЗАТЕЛИ ! А то по-осени такую грязную травлю Шалимова развязали, аж противно было на сайт заходить. Сейчас видно: на физрука Шалимова люди идут, людям нравится игра, которую он поставил Краснодару. И не надо пиз...ь, что через интернет видно лучше. Про Спартак разговор особый, там другой маркетинг. Думаю Федун поступает некрасиво: цена билетов неоправданно завышена.
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Каратель помойников
1516196966
а где же распил-арена которую только что в космосе не восхваляют?
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absent32
1516261490
я уверен по этому показателю после сезона 17/18 от Зенита отгребут все... прирост сумасшедший, и это круто!!!
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