Тевес – о карьере в Китае: «Я был в семимесячном отпуске»

Нападающий «Бока Хуниорс» Карлос Тевес прокомментировал выступление в чемпионате Китая.

В январе 2017 года он подписал контракт с «Шанхай Шэньхуа», став самым высокооплачиваемым игроком мира. Аргентинский клуб объявил о переходе 33-летнего Тевеса на прошлой неделе.

«Я был в семимесячном отпуске.

Тренер и президент «Шэньхуа» критикуют меня? Это нормально, ведь я не понимал, что там делаю», – сказал игрок.

В минувшем сезоне Тевес принял участие в 31 матче всех турниров, забив девять голов и отдав 10 результативных передач.

Ранее Тевес сказал, что хочет сыграть на ЧМ-2018.