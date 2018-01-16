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Тевес – о карьере в Китае: «Я был в семимесячном отпуске»

16 января 2018, 19:08
8

Нападающий «Бока Хуниорс» Карлос Тевес прокомментировал выступление в чемпионате Китая.

В январе 2017 года он подписал контракт с «Шанхай Шэньхуа», став самым высокооплачиваемым игроком мира. Аргентинский клуб объявил о переходе 33-летнего Тевеса на прошлой неделе.

«Я был в семимесячном отпуске.

Тренер и президент «Шэньхуа» критикуют меня? Это нормально, ведь я не понимал, что там делаю», – сказал игрок.

В минувшем сезоне Тевес принял участие в 31 матче всех турниров, забив девять голов и отдав 10 результативных передач.

Ранее Тевес сказал, что хочет сыграть на ЧМ-2018.

Источник: Goal.com
Азия Бока Хуниорс Шанхай Шэньхуа Тевес Карлос
Комментарии (8)
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OfaZavr
1516119687
вот ведь хитрый тип сразу ведь понятно было зачем туда едет а вначале говорил про новый вызов и прочее в том же духе)
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Сильвербой
1516119945
Нарубил "капусты" и домой, все правильно!
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InterMilLano1908
1516120631
красавчик, уделал китайцев! Китайцы вообще губят футбол! ни черта в нём не понимают так еще и не доверяют вести дела проффесионалам и везде своих спецов ставят...Интер и Милан в пример....
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DEFENDER114
1516121045
В Китае интересно и прикольно - прекрасная командировка!
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yehq.386098
1516121498
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
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Vlad_Tverskoy
1516122168
потому что нули в глазах затмили все Карлос)))не успел подумать как следует)а как приехал сразу осмыслил "что я тут делаю" тут все на одно лицо))) надо валить в Аргентину)
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Gullit 76
1516124279
Да бабки это всегда вызов!
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ROSTOV SUPER
1516130182
Хороший отпуск , на работе столько платить не будут !
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