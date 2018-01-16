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    Тевес – о карьере в Китае: «Я был в семимесячном отпуске»

    Нападающий «Бока Хуниорс» Карлос Тевес прокомментировал выступление в чемпионате Китая.

    В январе 2017 года он подписал контракт с «Шанхай Шэньхуа», став самым высокооплачиваемым игроком мира. Аргентинский клуб объявил о переходе 33-летнего Тевеса на прошлой неделе.

    «Я был в семимесячном отпуске.

    Тренер и президент «Шэньхуа» критикуют меня? Это нормально, ведь я не понимал, что там делаю», – сказал игрок.

    В минувшем сезоне Тевес принял участие в 31 матче всех турниров, забив девять голов и отдав 10 результативных передач.

    Ранее Тевес сказал, что хочет сыграть на ЧМ-2018.

    Источник: Goal.com

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    16.01.2018 19:08
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 16 января 2018, 22:16

      Хороший отпуск , на работе столько платить не будут !

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 16 января 2018, 20:37

      Да бабки это всегда вызов!

      0
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      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy 16 января 2018, 20:02

      потому что нули в глазах затмили все Карлос)))не успел подумать как следует)а как приехал сразу осмыслил "что я тут делаю" тут все на одно лицо))) надо валить в Аргентину)

      0
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      Рейтинг: -27

      yehq.386098 16 января 2018, 19:51

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok

      -6
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 16 января 2018, 19:44

      В Китае интересно и прикольно - прекрасная командировка!

      2
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 16 января 2018, 19:37

      красавчик, уделал китайцев!
      Китайцы вообще губят футбол! ни черта в нём не понимают так еще и не доверяют вести дела проффесионалам и везде своих спецов ставят...Интер и Милан в пример....

      2
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 16 января 2018, 19:25

      Нарубил "капусты" и домой, все правильно!

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 января 2018, 19:21

      вот ведь хитрый тип сразу ведь понятно было зачем туда едет а вначале говорил про новый вызов и прочее в том же духе)

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