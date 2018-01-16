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  • Гендиректор «Рубина»: «С Новосельцевым контракт не подписывали. Остальное не комментирую»

Гендиректор «Рубина»: «С Новосельцевым контракт не подписывали. Остальное не комментирую»

16 января 2018, 18:54
6

Генеральный директор «Рубина» Рустам Саяхов опроверг информацию об интересе к защитнику «Зенита» Ивану Новосельцеву.

Напомним, 26-летний игрок не полетел с петербуржцами на первый зимний сбор в ОАЭ.

«Никаких подписанных контрактов с Новосельцевым у нас нет, а остальные вопросы мы просто не можем комментировать. У нас много к кому есть интерес», – сказал Саяхов.

Новосельцев перешел в «Зенит» из «Ростова» летом 2016 года. В текущем сезоне он принял участие лишь в одном матче в Кубке России.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Новосельцев Иван
Комментарии (6)
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qawzsexdr
1516118280
Вот и зря, отличный игрок
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Сильвербой
1516120060
У него и в Зените все отлично складывается! Не слышно, не видно его, значит все устраивает!!!
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giluxa1963
1516120797
в Рубине Бердыев играть заставит а в Зените сиди на лавке а денежка капает
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InterMilLano1908
1516120884
Зачем нам защитники в сборной? Скоро Васю с Игнашевичем вернут на ЧМ... Уважаю Зенит за 2008, но если честно то Зенит просто губит сборную... Убили Шатова,Новосельцева,Дзюбу,Кокорина,Цаггалова...
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yehq.386098
1516121505
нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo ---- http://krati.co/kachok
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Chernyi Lis
1516136527
хрен поймешь что происходит..и бурлак не хуже был..
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