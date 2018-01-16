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    Гендиректор «Рубина»: «С Новосельцевым контракт не подписывали. Остальное не комментирую»

    Генеральный директор «Рубина» Рустам Саяхов опроверг информацию об интересе к защитнику «Зенита» Ивану Новосельцеву.

    Напомним, 26-летний игрок не полетел с петербуржцами на первый зимний сбор в ОАЭ.

    «Никаких подписанных контрактов с Новосельцевым у нас нет, а остальные вопросы мы просто не можем комментировать. У нас много к кому есть интерес», – сказал Саяхов.

    Новосельцев перешел в «Зенит» из «Ростова» летом 2016 года. В текущем сезоне он принял участие лишь в одном матче в Кубке России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.01.2018 18:54
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 17 января 2018, 00:02

      хрен поймешь что происходит..и бурлак не хуже был..

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      Рейтинг: -27

      yehq.386098 16 января 2018, 19:51


      нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo ---- http://krati.co/kachok

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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 16 января 2018, 19:41

      Зачем нам защитники в сборной? Скоро Васю с Игнашевичем вернут на ЧМ...
      Уважаю Зенит за 2008, но если честно то Зенит просто губит сборную...
      Убили Шатова,Новосельцева,Дзюбу,Кокорина,Цаггалова...

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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 16 января 2018, 19:39

      в Рубине Бердыев играть заставит а в Зените сиди на лавке а денежка капает

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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 16 января 2018, 19:27

      У него и в Зените все отлично складывается! Не слышно, не видно его, значит все устраивает!!!

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      Рейтинг: +1108

      qawzsexdr 16 января 2018, 18:58

      Вот и зря, отличный игрок

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