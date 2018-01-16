Гендиректор «Рубина»: «С Новосельцевым контракт не подписывали. Остальное не комментирую»

Генеральный директор «Рубина» Рустам Саяхов опроверг информацию об интересе к защитнику «Зенита» Ивану Новосельцеву.

Напомним, 26-летний игрок не полетел с петербуржцами на первый зимний сбор в ОАЭ.

«Никаких подписанных контрактов с Новосельцевым у нас нет, а остальные вопросы мы просто не можем комментировать. У нас много к кому есть интерес», – сказал Саяхов.

Новосельцев перешел в «Зенит» из «Ростова» летом 2016 года. В текущем сезоне он принял участие лишь в одном матче в Кубке России.