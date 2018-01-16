На Саламона претендовал «Краснодар», но трансфер сорвался

«Краснодар» на смог договориться с «Кальяри» о трансфере защитника Бартоша Саламона.

Переговоры между сторонами продолжались длительное время, но договоренности так и не удалось достичь.

Нынешний сезон 26-летний игрок проводит на правах аренды в СПАЛе. Поляк принял участие в 16-ти матчах Серии А.

Изначально сообщалось об интересе к Саламону со стороны «Спартака», однако позже эта информация была опровергнута футбольным агентом Марко Трабукки.