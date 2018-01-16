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    На Саламона претендовал «Краснодар», но трансфер сорвался

    «Краснодар» на смог договориться с «Кальяри» о трансфере защитника Бартоша Саламона.

    Переговоры между сторонами продолжались длительное время, но договоренности так и не удалось достичь.

    Нынешний сезон 26-летний игрок проводит на правах аренды в СПАЛе. Поляк принял участие в 16-ти матчах Серии А.

    Изначально сообщалось об интересе к Саламону со стороны «Спартака», однако позже эта информация была опровергнута футбольным агентом Марко Трабукки.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.01.2018 14:14
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 16 января 2018, 20:51

      Краснодар» на смог? наверное вы хотели написать («Краснодар» не смог)

      0
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      Рейтинг: +702

      19element87 16 января 2018, 14:23

      "Кранодар"???? это чё за команда такая???))))

      1
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      Рейтинг: +702

      19element87 > 19element87 16 января 2018, 14:25

      и да, в вк тоже измените))))

      0
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      ...
      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 > 19element87 16 января 2018, 14:43

      ты о чем?

      0
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      Рейтинг: +702

      19element87 > InterMilLano1908 16 января 2018, 15:20

      изменили уже!!! в названии было "На Саламона претендовал «Кранодар», но трансфер сорвался"

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