На Саламона претендовал «Краснодар», но трансфер сорвался

Краснодар» на смог? наверное вы хотели написать («Краснодар» не смог)
«Краснодар» на смог договориться с «Кальяри» о трансфере защитника Бартоша Саламона.
Переговоры между сторонами продолжались длительное время, но договоренности так и не удалось достичь.
Нынешний сезон 26-летний игрок проводит на правах аренды в СПАЛе. Поляк принял участие в 16-ти матчах Серии А.
Изначально сообщалось об интересе к Саламону со стороны «Спартака», однако позже эта информация была опровергнута футбольным агентом Марко Трабукки.