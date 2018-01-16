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    Гиггз после ухода из «МЮ» вынужден был обратиться к психологу

    Новый главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз рассказал, как психолог помог ему адаптироваться к обычной жизни после ухода из «Манчестер Юнайтед».

    «Работа с психологом открывает глаза на то, что вокруг тебя существует огромный мир, а не только футбол. Да, когда я покинул «Манчестер Юнайтед», то действительно общался с психологом. Можно сказать, что в этот момент для меня началась новая глава книги.

    Этот опыт мне понравился. Честно говоря, я не нуждался в психологе, когда играл, но здесь речь шла о мелочах в плане управления своим временем. Мне это помогало, так как я чувствовал, что уходя из «МЮ», я попал в неизвестность. Но вместо того, чтобы бояться, я наслаждался этим. И все же я очень скучал по футболу, поэтому рад вернуться», – сказал Гиггз.

    Напомним, что Гиггз выступал в качестве футболиста в составе «МЮ» с 1990 по 2014 годы. После завершения карьеры футболиста он продолжил работу в клубе в качестве тренера, которая продлилась до 2016 года.

    Источник: Guardian.com

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    16.01.2018 10:04
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 16 января 2018, 20:00

      Этому новостью полтара дня бомбардир п и з д е ц тормозишь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 16 января 2018, 13:41

      Удачи

      0
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    • ...
      Рейтинг: +324

      rostik-100 16 января 2018, 10:48

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А в какой клуб-то перешел? В какой нибудь Тульский Арсенал ему надо, и название знакомо, и психологов там нет, не к кому было бы обращаться.

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 16 января 2018, 10:27

      странные эти люди футболисты)

      -1
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