Гиггз после ухода из «МЮ» вынужден был обратиться к психологу

Новый главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз рассказал, как психолог помог ему адаптироваться к обычной жизни после ухода из «Манчестер Юнайтед».

«Работа с психологом открывает глаза на то, что вокруг тебя существует огромный мир, а не только футбол. Да, когда я покинул «Манчестер Юнайтед», то действительно общался с психологом. Можно сказать, что в этот момент для меня началась новая глава книги.

Этот опыт мне понравился. Честно говоря, я не нуждался в психологе, когда играл, но здесь речь шла о мелочах в плане управления своим временем. Мне это помогало, так как я чувствовал, что уходя из «МЮ», я попал в неизвестность. Но вместо того, чтобы бояться, я наслаждался этим. И все же я очень скучал по футболу, поэтому рад вернуться», – сказал Гиггз.

Напомним, что Гиггз выступал в качестве футболиста в составе «МЮ» с 1990 по 2014 годы. После завершения карьеры футболиста он продолжил работу в клубе в качестве тренера, которая продлилась до 2016 года.