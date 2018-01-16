Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Помимо «Арсенала», на Новосельцева претендует «Рубин»

    Защитник санкт-петербургского «Зенита» Иван Новосельцев близок к тому, чтобы покинуть берега Невы зимой. На игрока есть два претендента. Об этом сообщил журналист Сергей Егоров.

    «У Новосельцева есть вариант аренды в тульский «Арсенал», также интерес к игроку есть у казанского «Рубина», – написал Егоров в социальной сети.

    Напомним, что главный тренер «Зенита» Роберто Манчини не рассчитывает на Новосельцева.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.01.2018 01:40
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 16 января 2018, 11:36

      Если перейдёт, то в такой ситуации жаль Сорокина, не плохо себя проявлял. Хотя! будет здоровая конкуренция.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 января 2018, 11:25

      Рубин для него будет самый лучший выбор Бердыев и не таких реанимировал.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 16 января 2018, 11:18

      Его уже сломали, толку не будет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +317

      Дед Сергей 16 января 2018, 11:06

      Наверное в Рубине Иван будет на месте. А то, что не заиграл в Зените, так это не правда - не дали. Пожелаем ему удачи.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +624

      juvseriy 16 января 2018, 10:21

      А Людмила Прокофьевна?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 16 января 2018, 08:43

      а был ли мальчик

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 16 января 2018, 06:51

      А тот ли сейчас Новосельцев???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +528

      КЭТиК 16 января 2018, 05:36

      Рубин уже где-то 1,5 млрд. нашёл и по долгам расплатился?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1297

      compka 16 января 2018, 05:13

      Для Бердыева - хороший вариант, Иван - боец проверенный, сейчас бы только в аренду на полгода, а там будем посмотреть.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 16 января 2018, 04:08

      Играть нужно там где на тебя рассчитывают!

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11