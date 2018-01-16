Помимо «Арсенала», на Новосельцева претендует «Рубин»

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Иван Новосельцев близок к тому, чтобы покинуть берега Невы зимой. На игрока есть два претендента. Об этом сообщил журналист Сергей Егоров.

«У Новосельцева есть вариант аренды в тульский «Арсенал», также интерес к игроку есть у казанского «Рубина», – написал Егоров в социальной сети.

Напомним, что главный тренер «Зенита» Роберто Манчини не рассчитывает на Новосельцева.