Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Червиченко: «Зенит» беспробудно тухнет. Квалификация Манчини все больше вызывает сомнение и вопросы»

Червиченко: «Зенит» беспробудно тухнет. Квалификация Манчини все больше вызывает сомнение и вопросы»

15 января 2018, 18:14
14

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что переход нападающего «Зенита» Артема Дзюбы и полузащитника Олега Шатова в другой клуб упирается в нынешнюю зарплату игроков. Также он выразил сомнения в тренерском таланте и квалификации главного тренера сине-бело-голубых Роберто Манчини.

Ранее стало известно, что Дзюба и Шатов не полетели с «Зенитом» на первый зимний сбор, а позже появилась информация, что оба футболиста переведены во вторую команду петербуржцев.

«Проблема упирается в размер зарплаты, а не в футбольные качества Дзюбы и Шатова. Не каждый футболист откажется от такой. Это исключительно выбор игрока: доход или звездность на поле. С Шатовым незнаком. Он нестабильный игрок, как молния вспыхивает, а потом угасает. Дзюба, уверен, выберет футбол. Если тебе в открытую говорят, что ты не нужен – ищи варианты. Навязывать себя никому не надо.

В «Зените» у футболистов деньги в руках, отобрать их никто не может. Тут вспоминается история с Погребняком: сколько его ни пытаются гнобить в «Динамо», все равно исправно платят. Слишком мало команд, которые смогут потянуть хотя бы половину зарплаты Дзюбы и Шатова в «Зените». В нашем чемпионате шестое место от восьмого отделяет финансовая пропасть.

«Зенит» беспробудно тухнет. Не видно, чтобы Манчини справлялся с этой проблемой. Его тренерский талант и квалификация все больше вызывают сомнение и вопросы.

На месте «Локомотива» я бы задумался, брать кого-то или нет. Команда скомплектована, ходит, как швейцарские часы. Малейшее изменение может нарушить этот ход», – сказал Червиченко.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Шатов Олег Манчини Роберто Уткин Василий
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ArReal
1516031379
Из Лиги Европы вышел на 1 месте - в Чемпионате на 2 -ом в чём тухнет то?
Ответить
edw7777
1516031892
Редкий случай, но здесь я с ним согласен, особенно по вопросу о Манчини.
Ответить
OfaZavr
1516032942
вообщем и целом здесь можно с ним согласиться.
Ответить
Vlad_Tverskoy
1516033270
хомяк за 5 лет первый раз толковое интервью дал
Ответить
vick-north-west
1516034200
Квалификация Червиченко сомений не вызывает! Иксперт - супер ! На месте Карпина я бы присмотрелся, можно в тех. директоры взять...
Ответить
Горкин Блеванов
1516034631
Ну вот тут ты не прав, по результатам нужно смотреть, по твоему судить у Кареры она хуже, времени прошло несколько месяцев, Манчини отцепил ненужный груз, вот и всё, по весне посмотрим
Ответить
Сильвербой
1516035043
Вот чувствуется, настоящий профи! Все разрулил, кто нужен кто нет, кто тренер кто нет! Я даже не знаю, как наш футбол без такого великого человека!!! -)))))))
Ответить
Димон Лебяга
1516036306
две-три победы со счетом 5-0 и все снова будут говорить о феномене Манчини)))
Ответить
polt
1516039053
По игре Зенита в 20 турах РФПЛ очень даже большие сомнения в квалификации Манчини, но что облажались в очередной раз с выбором тренера не хочет признавать руководство клуба.
Ответить
Ruryu
1516040101
А нет ли ощущения,что ментально,иностранным тренерам(за исключением единиц),тяжко трудиться в России. Большинство из нас(в любых областях),может показывать качественный результат ,только при хороших ...издюлях...
Ответить
Главные новости
Стало известно, когда Батраков прибудет в Стамбул для трансфера в «Галатасарай»
09:43
Червиченко: «Судья помогал «Спартаку» победить»
09:28
2
Червиченко: «Арбитр хорошо помог «Зениту», чтобы Семак не плакал»
08:58
8
Даку высказался о реакции болельщиков «Спартака» на свой переход
08:45
2
Шалимов оценил шансы Батракова стать основным игроком «Галатасарая»
08:30
2
«Црвена Звезда» определилась с суммой, за которую готова продать форварда в ЦСКА
08:15
Трансфер Батракова, еще один россиянин в Европе, «Барса» встречает обладателя «Золотого мяча» и другие новости
01:58
1
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
15
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
6
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
9
Все новости
Все новости
Турецкий клуб подтвердил уход российского форварда
09:12
«Црвена Звезда» определилась с суммой, за которую готова продать форварда в ЦСКА
08:15
Президент РПЛ высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай»
01:25
1
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
15
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
6
Кержаков посоветовал «Ростову» и «Рубину» российских тренеров
00:47
1
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
9
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
5
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
5
Лещенко дал смелый прогноз на итоговое место «Динамо» в сезоне РПЛ
Вчера, 23:49
2
Карседо описал Угальде двумя словами
Вчера, 23:41
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
12
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
«Ростов» назначил нового спортивного директора
Вчера, 22:58
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
Вчера, 22:38
2
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:29
2
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 22:16
5
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
Вчера, 21:21
1
Карседо оценил игру пары Угальде – Даку
Вчера, 21:17
1
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
Вчера, 21:03
3
Завершено расследование инцидента с избиением журналиста «Матч ТВ» на стадионе «Локомотива»
Вчера, 20:45
1
Определен лучший футбольный эксперт России
Вчера, 20:43
9
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
Вчера, 20:12
8
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
Вчера, 20:03
1
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
Вчера, 19:56
4
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
Вчера, 19:45
3
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
Вчера, 19:37
2
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
Вчера, 19:17
25
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+