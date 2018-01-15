Червиченко: «Зенит» беспробудно тухнет. Квалификация Манчини все больше вызывает сомнение и вопросы»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что переход нападающего «Зенита» Артема Дзюбы и полузащитника Олега Шатова в другой клуб упирается в нынешнюю зарплату игроков. Также он выразил сомнения в тренерском таланте и квалификации главного тренера сине-бело-голубых Роберто Манчини.

Ранее стало известно, что Дзюба и Шатов не полетели с «Зенитом» на первый зимний сбор, а позже появилась информация, что оба футболиста переведены во вторую команду петербуржцев.

«Проблема упирается в размер зарплаты, а не в футбольные качества Дзюбы и Шатова. Не каждый футболист откажется от такой. Это исключительно выбор игрока: доход или звездность на поле. С Шатовым незнаком. Он нестабильный игрок, как молния вспыхивает, а потом угасает. Дзюба, уверен, выберет футбол. Если тебе в открытую говорят, что ты не нужен – ищи варианты. Навязывать себя никому не надо.

В «Зените» у футболистов деньги в руках, отобрать их никто не может. Тут вспоминается история с Погребняком: сколько его ни пытаются гнобить в «Динамо», все равно исправно платят. Слишком мало команд, которые смогут потянуть хотя бы половину зарплаты Дзюбы и Шатова в «Зените». В нашем чемпионате шестое место от восьмого отделяет финансовая пропасть.

«Зенит» беспробудно тухнет. Не видно, чтобы Манчини справлялся с этой проблемой. Его тренерский талант и квалификация все больше вызывают сомнение и вопросы.

На месте «Локомотива» я бы задумался, брать кого-то или нет. Команда скомплектована, ходит, как швейцарские часы. Малейшее изменение может нарушить этот ход», – сказал Червиченко.