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    Червиченко: «Зенит» беспробудно тухнет. Квалификация Манчини все больше вызывает сомнение и вопросы»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что переход нападающего «Зенита» Артема Дзюбы и полузащитника Олега Шатова в другой клуб упирается в нынешнюю зарплату игроков. Также он выразил сомнения в тренерском таланте и квалификации главного тренера сине-бело-голубых Роберто Манчини.

    Ранее стало известно, что Дзюба и Шатов не полетели с «Зенитом» на первый зимний сбор, а позже появилась информация, что оба футболиста переведены во вторую команду петербуржцев.

    «Проблема упирается в размер зарплаты, а не в футбольные качества Дзюбы и Шатова. Не каждый футболист откажется от такой. Это исключительно выбор игрока: доход или звездность на поле. С Шатовым незнаком. Он нестабильный игрок, как молния вспыхивает, а потом угасает. Дзюба, уверен, выберет футбол. Если тебе в открытую говорят, что ты не нужен – ищи варианты. Навязывать себя никому не надо.

    В «Зените» у футболистов деньги в руках, отобрать их никто не может. Тут вспоминается история с Погребняком: сколько его ни пытаются гнобить в «Динамо», все равно исправно платят. Слишком мало команд, которые смогут потянуть хотя бы половину зарплаты Дзюбы и Шатова в «Зените». В нашем чемпионате шестое место от восьмого отделяет финансовая пропасть.

    «Зенит» беспробудно тухнет. Не видно, чтобы Манчини справлялся с этой проблемой. Его тренерский талант и квалификация все больше вызывают сомнение и вопросы.

    На месте «Локомотива» я бы задумался, брать кого-то или нет. Команда скомплектована, ходит, как швейцарские часы. Малейшее изменение может нарушить этот ход», – сказал Червиченко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.01.2018 18:14
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 15 января 2018, 21:15

      А нет ли ощущения,что ментально,иностранным тренерам(за исключением единиц),тяжко трудиться в России. Большинство из нас(в любых областях),может показывать качественный результат ,только при хороших ...издюлях...

      1
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      Рейтинг: +4025

      raritet > Ruryu 15 января 2018, 22:13

      Тут ты прав. Это точно также как в любом творчестве. Если мне предлагают сыграть на Ленинградской флейте ( по цене 168 руб в годы застоя), то как человеку привыкшему к звучанию Санькье за 300000 руб, это покажется просто наказанием , а Манчини наверное не смог отказаться от такого наказания , а может быть не ожидал что реальность настолько сурова. Его многие поливают, но понять то можно - человек впервые столкнулся с русской ментальностью, где главное Казаться а не Быть

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      Рейтинг: +4934

      polt 15 января 2018, 20:57

      По игре Зенита в 20 турах РФПЛ очень даже большие сомнения в квалификации Манчини, но что облажались в очередной раз с выбором тренера не хочет признавать руководство клуба.

      1
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      Рейтинг: +135

      Димон Лебяга 15 января 2018, 20:11

      две-три победы со счетом 5-0 и все снова будут говорить о феномене Манчини)))

      -1
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 15 января 2018, 19:50

      Вот чувствуется, настоящий профи! Все разрулил, кто нужен кто нет, кто тренер кто нет! Я даже не знаю, как наш футбол без такого великого человека!!! -)))))))

      -1
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      Рейтинг: +557

      Горкин Блеванов 15 января 2018, 19:43

      Ну вот тут ты не прав, по результатам нужно смотреть, по твоему судить у Кареры она хуже, времени прошло несколько месяцев, Манчини отцепил ненужный груз, вот и всё, по весне посмотрим

      1
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 15 января 2018, 19:36

      Квалификация Червиченко сомений не вызывает! Иксперт - супер ! На месте Карпина я бы присмотрелся, можно в тех. директоры взять...

      1
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      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop > vick-north-west 15 января 2018, 19:41

      Не надо Ростсельмаш превращать в выгребную яму! И так тошно от рукамиводителей последних лет - облапошили и распродали почти всех!

      0
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      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy 15 января 2018, 19:21

      хомяк за 5 лет первый раз толковое интервью дал

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 января 2018, 19:15

      вообщем и целом здесь можно с ним согласиться.

      2
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 15 января 2018, 18:58

      Редкий случай, но здесь я с ним согласен, особенно по вопросу о Манчини.

      0
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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 15 января 2018, 18:49

      Из Лиги Европы вышел на 1 месте - в Чемпионате на 2 -ом в чём тухнет то?

      2
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      Рейтинг: +7

      roma83 > AtticusFinch 16 января 2018, 01:12

      с таким баблом надо из группы лиги чемпионов выходить а не ле и в чемпионате очков 10 отрыва на первом идти)

      0
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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch > roma83 16 января 2018, 02:18

      ну в чемпионате не 10,а 8 - так что с таким баблом, как ты говоришь, - ещё наверстают))

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