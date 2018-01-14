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    Венгер: «Уход Санчеса из «Арсенала»? 50 на 50»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер оценил вероятность ухода из команды нападающего Алексиса Санчеса.

    Напомним, что форвард пропустил матч с «Борнмутом», в котором «канониры» потерпели поражение со счетом 1:2.

    «Уход Санчеса? 50 на 50», – заявил Венгер.

    Ранее сообщалось, что Санчес близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». «Арсенал» планирует заменить чилийца нападающим дортмундской «Боруссии» Пьером-Эмериком Обамеянгом.

    Источник: BBC

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    14.01.2018 23:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 15 января 2018, 03:41

      Уход Венгера - 100%. Арсен, не можешь настроить команду - уходи.... Не мучь себя и болельщиков...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 14 января 2018, 23:51

      А уход венгера из 4рсенала? 80 на 20?

      0
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > Михаил_Боярский 15 января 2018, 00:10

      может и доскрипит до конца сезона

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