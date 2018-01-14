Венгер: «Уход Санчеса из «Арсенала»? 50 на 50»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер оценил вероятность ухода из команды нападающего Алексиса Санчеса.

Напомним, что форвард пропустил матч с «Борнмутом», в котором «канониры» потерпели поражение со счетом 1:2.

«Уход Санчеса? 50 на 50», – заявил Венгер.

Ранее сообщалось, что Санчес близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». «Арсенал» планирует заменить чилийца нападающим дортмундской «Боруссии» Пьером-Эмериком Обамеянгом.