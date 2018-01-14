Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Рахимич: «В будущем мне бы хотелось тренировать ЦСКА»

    Тренер ДЮСШ ЦСКА Элвер Рахимич, который недавно вошел в тренерский штаб сборной Боснии и Герцеговины, рассказал о планах на будущее.

    «Все тренеры хотят добиться успеха, и я не исключение. Я в начале пути. В будущем мне бы хотелось тренировать ЦСКА, который дал мне многое и в котором я провел свои лучшие годы.

    У кого-то из футболистов путь получается проще, у кого-то сложнее. Я доволен своей игровой карьерой. Думаю, это была завидная карьера, и я счастлив, что был частью такой команды, как ЦСКА.

    Возможно, 2005 год был лучшим в истории клуба. Мы играли превосходно. Мы были вне конкуренции в РФПЛ, и мы выиграли все трофеи, включая Кубок УЕФА», — сказал Рахимич в интервью боснийскому сайту Sport.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.01.2018 20:22
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 14 января 2018, 21:16

      Чем черт не шутит? Набирайся опыта, доказывай, что достоин стать главным тренером! Успехов! Буду только рад.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11