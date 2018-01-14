Рахимич: «В будущем мне бы хотелось тренировать ЦСКА»

Тренер ДЮСШ ЦСКА Элвер Рахимич, который недавно вошел в тренерский штаб сборной Боснии и Герцеговины, рассказал о планах на будущее.

«Все тренеры хотят добиться успеха, и я не исключение. Я в начале пути. В будущем мне бы хотелось тренировать ЦСКА, который дал мне многое и в котором я провел свои лучшие годы.

У кого-то из футболистов путь получается проще, у кого-то сложнее. Я доволен своей игровой карьерой. Думаю, это была завидная карьера, и я счастлив, что был частью такой команды, как ЦСКА.

Возможно, 2005 год был лучшим в истории клуба. Мы играли превосходно. Мы были вне конкуренции в РФПЛ, и мы выиграли все трофеи, включая Кубок УЕФА», — сказал Рахимич в интервью боснийскому сайту Sport.