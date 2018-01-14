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    Бундеслига. «Кельн» в добавленное время обыграл «Боруссию М», Рауш отдал голевой пас

    В матче 18-го тура чемпионата Германии «Кельн» обыграл «Боруссию М» 2:1.

    На 96-й минуте защитник хозяев Константин Рауш отдал голевую передачу на нападающего Симона Теродде, который вывел команду вперед.

    «Кельн» набрал девять очков, но остался на последней строчке в турнирной таблице. «Боруссия М» с 28-ю очками осталась на шестом месте.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 18-й тур

    Кельн – Боруссия – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 — Соренсен, 34; 1:1 — Раффаэл, 69; 2:1 — Теродде, 90+6.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    14.01.2018 19:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +584

      Бубновский 14 января 2018, 21:23

      ...смотрел отрывки....Рауш - на сегодня гораздо полезнее Комбарова...без обид дмитрию

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      Рейтинг: +1

      van2iv4n0f 14 января 2018, 21:03

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 14 января 2018, 20:16

      Смотрел игру и Рауш мне в ней очень понравился!!!

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