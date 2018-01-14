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    Алексей Еременко: «Роман в хорошей форме физически и ментально»

    Алексей Еременко, отец полузащитника Романа Еременко, рассказал о планах сына. Напомним, что Роман отбывает дисквалификацию из-за положительной допинг-пробы на кокаин.

    «Средний сын отлично себя чувствует – он в хорошей форме, и физически, и ментально. Тренируется по индивидуальной программе, иногда удается с кем-то поиграть.

    У Романа такая конституция тела, что лишний вес ему не грозит. Поэтому он может спокойно совмещать тренировки с общением с семьей, воспитанием детей, на что раньше времени не было.

    Вся эта ситуация помогла Роману взглянуть со стороны на футбол и многие другие вещи. Никаких упаднический настроений нет.

    Наоборот, он смотрит вперед с оптимизмом. До конца дисквалификации осталось не так много времени. Уверен, Роман не только вернется в большой футбол, но и выйдет на новый уровень», — сказал Еременко.

    Напомним, что младший сын Сергей находится на просмотре у «Спартака».

    Источник: «Советский спорт»

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    14.01.2018 17:27
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