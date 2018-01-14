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    «Ньюкасл» намерен подписать Рейну

    «Ньюкасл» намерен предложить 10 миллионов фунтов за голкипера «Наполи» Пепе Рейну.

    Контракт игрока с клубом истекает в конце сезона. В приобретении Рейны заинтересован главный тренер «сорок» Рафаэль Бенитес, который работал с игроком в «Ливерпуле».

    Источник: Football Italia

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    14.01.2018 14:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -16

      fdwhhb.357 14 января 2018, 17:03

      Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://tok.pw/kachokdoma

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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 14 января 2018, 16:54

      10 лямов в таком возрасте! Рейна красавчик! Жаль только в сборной - вечно второй!

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      Рейтинг: +248

      KingRey21 14 января 2018, 15:15

      Пепе Рейна не нужен,нужен Трапп!

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