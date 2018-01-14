«Ньюкасл» намерен подписать Рейну

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«Ньюкасл» намерен предложить 10 миллионов фунтов за голкипера «Наполи» Пепе Рейну.
Контракт игрока с клубом истекает в конце сезона. В приобретении Рейны заинтересован главный тренер «сорок» Рафаэль Бенитес, который работал с игроком в «Ливерпуле».