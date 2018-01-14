«Ньюкасл» намерен подписать Рейну

«Ньюкасл» намерен предложить 10 миллионов фунтов за голкипера «Наполи» Пепе Рейну.

Контракт игрока с клубом истекает в конце сезона. В приобретении Рейны заинтересован главный тренер «сорок» Рафаэль Бенитес, который работал с игроком в «Ливерпуле».