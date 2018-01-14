Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Зидан: «Реал» стал предсказуемым? Если мяч не идет в ворота, здесь нет ничего общего с предсказуемостью»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал поражение в матче 19-го тура чемпионата Испании от «Вильярреала» (0:1).

    «Сложно объяснить это. Мы сделали все возможное. Это плохой отрезок, и он плохо влияет на моих игроков. Я не могу критиковать их. Это просто неудачный матч и тяжелое поражение, которе мы не заслужили.

    Предсказуемость? Я так не думаю. У нас были моменты, мы нанесли много ударов в створ. В футбол играют две команды, и ты должен забить на один гол больше, чем соперник. Мы это и пытались сделать. Не думаю, что мы предсказуемы. Мы хорошо готовимся ко всем играм, но если мяч не идет в ворота, здесь нет ничего общего с предсказуемостью», — сказал Зидан.

    «Реал» впервые в истории уступил «Вильярреалу» у себя дома.

    Источник: ФК «Реал»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.01.2018 12:53
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +232

      Sterh 15 января 2018, 10:15

      Зинедин.. Тебе не кажется, что если ряд "неудачных" матчей - это уже не просто "неудача"?

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar > Sterh 15 января 2018, 16:28

      ряд на пол года такой.. не хило

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1678

      Патронташ 14 января 2018, 18:43

      Плохо когда ГТ не понимает что у него в команде происходит.Еще хуже понимает в чем(ком) проблема, но делает вид что ничего не понимает...От этого наверное и все беды сейчас у Реала.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar 14 января 2018, 13:05

      это вы в этой игре нормально играли, это да. Весь матч доминировали. А в матче с сельтой, она вас во втором тайме укатала. Если тут говорят о том, что мяч не шел в ворота, то в матчей с сельтой что было? ноги не бежали по полю? Желания то хватает, только игра предсказуема. ИГраете как Леганес или хетафе , все неординарное что происходит на поле - это модрич.А так тактика - доведем мяч до штрафной, отдадим марсело или карвахалю а те сделают навес или прострел, так и играем все 90 минут

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1130

      petr69 > DeStar 14 января 2018, 13:15

      Все правильно написали, - и все игры такие, и еще -Иско технарь конечно,но мне кажется,что он тормозит игру своими поворотами разворотами

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +232

      Sterh > DeStar 15 января 2018, 10:14

      Вот это же было с Барсой при Мартино, когда слили и ЛЧ и ЛаЛигу.. Доходим до штрафной, отдаем Алвесу, тот вешает в штрафную.. Но там-то был полный бред, что игроки низкого роста у Барсы впереди..

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar > petr69 15 января 2018, 13:54

      Иско просто должен вырезать передачи. А очень сложно вырезать, когда вся команда играет на фланги по защитникам. Иско как раз специально на поле, чтобы творить другую игру, под которую будто команда не заточена. Бензема вообще не умеет открываться. а роналду за мячи не борется совсем. А вот бэйл борется и забивает. Гляньте его мячи сельте, открылся. принял мяч и забил. а это не про роналду.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1130

      petr69 > DeStar 15 января 2018, 15:55

      Бэйл открылся,забил. Все правильно, такая игра была ранее у Реала, а сейчас она несколько другая. Акцент сделан на владение мячем,но в позиционной атаке у Реала не получается.
      это не его игра.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar > petr69 15 января 2018, 16:27

      Именно поэтому крутой реал был при анчелотти, ибо играли на контратаках. Вторым номером! но забивали, и много, и крутые голы.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11