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  • Зидан: «Реал» стал предсказуемым? Если мяч не идет в ворота, здесь нет ничего общего с предсказуемостью»

Зидан: «Реал» стал предсказуемым? Если мяч не идет в ворота, здесь нет ничего общего с предсказуемостью»

14 января 2018, 12:53
9

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал поражение в матче 19-го тура чемпионата Испании от «Вильярреала» (0:1).

«Сложно объяснить это. Мы сделали все возможное. Это плохой отрезок, и он плохо влияет на моих игроков. Я не могу критиковать их. Это просто неудачный матч и тяжелое поражение, которе мы не заслужили.

Предсказуемость? Я так не думаю. У нас были моменты, мы нанесли много ударов в створ. В футбол играют две команды, и ты должен забить на один гол больше, чем соперник. Мы это и пытались сделать. Не думаю, что мы предсказуемы. Мы хорошо готовимся ко всем играм, но если мяч не идет в ворота, здесь нет ничего общего с предсказуемостью», — сказал Зидан.

«Реал» впервые в истории уступил «Вильярреалу» у себя дома.

Источник: ФК «Реал»
Испания. Примера Реал Вильярреал Зидан Зинедин
Комментарии (9)
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DeStar
1515924314
это вы в этой игре нормально играли, это да. Весь матч доминировали. А в матче с сельтой, она вас во втором тайме укатала. Если тут говорят о том, что мяч не шел в ворота, то в матчей с сельтой что было? ноги не бежали по полю? Желания то хватает, только игра предсказуема. ИГраете как Леганес или хетафе , все неординарное что происходит на поле - это модрич.А так тактика - доведем мяч до штрафной, отдадим марсело или карвахалю а те сделают навес или прострел, так и играем все 90 минут
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Патронташ
1515944619
Плохо когда ГТ не понимает что у него в команде происходит.Еще хуже понимает в чем(ком) проблема, но делает вид что ничего не понимает...От этого наверное и все беды сейчас у Реала.
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Sterh
1516000543
Зинедин.. Тебе не кажется, что если ряд "неудачных" матчей - это уже не просто "неудача"?
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