Зидан: «Реал» стал предсказуемым? Если мяч не идет в ворота, здесь нет ничего общего с предсказуемостью»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал поражение в матче 19-го тура чемпионата Испании от «Вильярреала» (0:1).

«Сложно объяснить это. Мы сделали все возможное. Это плохой отрезок, и он плохо влияет на моих игроков. Я не могу критиковать их. Это просто неудачный матч и тяжелое поражение, которе мы не заслужили.

Предсказуемость? Я так не думаю. У нас были моменты, мы нанесли много ударов в створ. В футбол играют две команды, и ты должен забить на один гол больше, чем соперник. Мы это и пытались сделать. Не думаю, что мы предсказуемы. Мы хорошо готовимся ко всем играм, но если мяч не идет в ворота, здесь нет ничего общего с предсказуемостью», — сказал Зидан.

«Реал» впервые в истории уступил «Вильярреалу» у себя дома.