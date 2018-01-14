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    Гвардиола: «Конечно, «Сити» может упустить титул АПЛ. Тогда я пожму руку сопернику и поздравлю»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о шансах команды победить в АПЛ.

    «В футболе все может случиться. Конечно, мы можем упустить титул — никогда не знаешь, что произойдет в следующих 13 или 14 играх, которые тебе предстоит сыграть. Если мы будем поддерживать своей уровень, если будем последовательными в нашей игре, то все будет хорошо. Тогда у нас будет возможность победить.

    Если мы начнем опускаться в таблице, терять уверенность, если не будем регулярно хорошо играть, тогда и посмотрим. Может, это и произойдет, тогда я пожму руку сопернику и поздравлю с выигранным титулом», — сказал Гвардиола.

    «Сити» занимает первую строчку в турнирной таблице АПЛ, на 15 очков опережая ближайшего конкурента «Манчестер Юнайтед».

    «Манчестер Сити» сегодня сыграет с «Ливерпулем» в рамках 23-го тура АПЛ. Начало встречи в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Источник: Skysports

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    14.01.2018 12:38
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