Гвардиола: «Конечно, «Сити» может упустить титул АПЛ. Тогда я пожму руку сопернику и поздравлю»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о шансах команды победить в АПЛ.

«В футболе все может случиться. Конечно, мы можем упустить титул — никогда не знаешь, что произойдет в следующих 13 или 14 играх, которые тебе предстоит сыграть. Если мы будем поддерживать своей уровень, если будем последовательными в нашей игре, то все будет хорошо. Тогда у нас будет возможность победить.

Если мы начнем опускаться в таблице, терять уверенность, если не будем регулярно хорошо играть, тогда и посмотрим. Может, это и произойдет, тогда я пожму руку сопернику и поздравлю с выигранным титулом», — сказал Гвардиола.

«Сити» занимает первую строчку в турнирной таблице АПЛ, на 15 очков опережая ближайшего конкурента «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Сити» сегодня сыграет с «Ливерпулем» в рамках 23-го тура АПЛ. Начало встречи в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.