Переводчик Карреры: «Уважаю Массимо за то, что он уверенно идет вперед и не позволяет сломать себя»

Переводчик главного тренера «Спартака» Массимо Карреры Артем Фетисов поделился мнением о человеческих и профессиональных качествах итальянского специалиста.

– С какими чувствами вы закончили 2017 футбольный год?

– После победы над ЦСКА я шeл со стадиона и ощущал такую легкость, будто меня несли по улице, – а ведь в этом сезоне был нелегкий график. Были моменты, когда пришлось попотеть, много над чем подумать. Всем же известно, что вначале нам пришлось нелегко, но под конец года сезон вроде бы вытащили, ребята смогли собраться в нужный момент.

– Вы сказали, что в начале сезона было очень сложно.

– Да, в тот момент было очень много критики, лжи в прессе, ощущалось огромное давление, но никто руки не опустил – это самое главное.

– В чем заключалось давление?

– В солидном количестве клеветы. Некоторые писали об отставке Карреры, о том, что среди игроков великое негодование и недовольство тренером.

– На ваш взгляд, Массимо действительно был близок к отставке?

– Я считаю, что нет. Ведь, по сути, веских причин для таких радикальных мер со стороны руководства не было. Мы же на тот момент не потерпели десять поражений подряд.

– На ваш взгляд, чтобы уволить Массимо, необходимо, чтобы команда проиграла десять раз?

– Я думаю, в футболе за несколько ничейных результатов нельзя отправлять в отставку – это нелогично. Тем более если человек завоевал чемпионский титул, а затем выиграл Суперкубок. Результат налицо – пусть начало сезона и было для нас не очень успешным или не таким, каким его ожидали болельщики и пресса.

– Какая ложь была самой наглой? То, что вам даже не хотелось переводить?

– Самое бредовое, что я читал, – это когда во время матча букмекеры начали делать ставки: когда отстранят Карреру. Это просто бред, но ведь есть люди, которые ведутся на подобные выпады.

– Когда команда оказалась в эпицентре информационного поля, как Каррера это переживал? Возможно, он звонил узнать, что там нового написали?

– Безусловно, он переживал, но я думаю, что больше за результаты команды, а не из-за критики. Ведь если постоянно думать о том, кто и что говорят, то можно запросто сойти с ума. Массимо не тот человек, который будет ныть, расстраиваться и биться о стенку головой, пропуская всю информацию через себя. Это сильный мужик, который не распускает нюни и в таких сложных ситуациях доказывает, что «твердый кулак в строю» и необходимо двигаться вперед сломя голову.

– Но ведь даже у самого сильного человека, бывают ситуации, когда он находится явно не в своей тарелке. За те полтора года, что вы рядом, случалось видеть наставника на грани? Чувствовалось, что вот-вот – и он выйдет из себя или потеряет внутреннее равновесие?

– Даже если такое и было, то он этого не показал. Подумайте сами: если главный тренер теряет голову, что тогда должен делать персонал и его помощники? Правильно, начнется паника. Вот за это я и уважаю Карреру: он у руля, отвечает за весь автобус, идет уверенно вперед и не позволяет сломать себя.