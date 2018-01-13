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    «Атлетико» рассматривает покупку Белотти

    Форвард «Торино» Андреа Белотти может продолжить карьеру в Испании. Как сообщается, к футболисту проявляет интерес «Атлетико». Мадридцы рассматривают 24-летнего итальянца замену для Антуана Гризманна, который летом, скорее всего, покинет клуб. В «Торино» своего футболиста оценивают в 100 миллионов евро.

    В текущем сезоне Белотти провел в чемпионате Италии 15 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    13.01.2018 07:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +41

      Леопольд 13 января 2018, 10:05

      Я все решил. Эй, боссы Атлетико, слушайте меня. Продаем Гризманна за 100-120, покупаем Санчеса за 50, меняем Врсалько с доплатой 20 млн на Бельерина и за 30 берём Давида Луиса - все равно в Челси не играет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +41

      Леопольд 13 января 2018, 10:03

      Есть жи Санчес, Деулофеу, который не хуже, но намного дешевле, Хамес в 2 раза дешевле, Берарди в 3

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    • ...
      Рейтинг: +41

      Леопольд 13 января 2018, 09:58

      Нет, пожалуйста

      0
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