«Атлетико» рассматривает покупку Белотти

Форвард «Торино» Андреа Белотти может продолжить карьеру в Испании. Как сообщается, к футболисту проявляет интерес «Атлетико». Мадридцы рассматривают 24-летнего итальянца замену для Антуана Гризманна, который летом, скорее всего, покинет клуб. В «Торино» своего футболиста оценивают в 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Белотти провел в чемпионате Италии 15 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.