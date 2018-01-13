«Атлетико» рассматривает покупку Белотти

Я все решил. Эй, боссы Атлетико, слушайте меня. Продаем Гризманна за 100-120, покупаем Санчеса за 50, меняем Врсалько с доплатой 20 млн на Бельерина и за 30 берём Давида Луиса - все равно в Челси не играет
Форвард «Торино» Андреа Белотти может продолжить карьеру в Испании. Как сообщается, к футболисту проявляет интерес «Атлетико». Мадридцы рассматривают 24-летнего итальянца замену для Антуана Гризманна, который летом, скорее всего, покинет клуб. В «Торино» своего футболиста оценивают в 100 миллионов евро.
В текущем сезоне Белотти провел в чемпионате Италии 15 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.