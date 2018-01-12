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  • Иньеста: «Коутиньо отправит меня на пенсию? Он перешел в «Барселону», чтобы прогрессировать»

Иньеста: «Коутиньо отправит меня на пенсию? Он перешел в «Барселону», чтобы прогрессировать»

12 января 2018, 20:35
6

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста поделился мнением о трансфере Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля».

«В нашем клубе должны играть лучшие, а Коутиньо – один из лучших. Он молод, имеет врожденный талант и способен прогрессировать.

Никто не переходил в «Барселону», чтобы отправить меня на пенсию. В 33 года таких вопросов быть не может. Коутиньо перешел, чтобы усилить команду.

Он один из лучших игроков на своей позиции. Клубу нужны такие футболисты. Он быстрый, отлично владеет обеими ногами, создает и реализует моменты. В «Барселоне» у него отличные условия, чтобы продолжить профессиональный рост. Не вдаваясь в финансовые подробности, мы должны радоваться его переходу», – сказал испанец.

Сумма сделки составила 160 миллионов евро. 25-летний бразилец стал вторым футболистом в истории по стоимости трансфера. Первое место занимает Неймар, летом 2017 года перешедший из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона.

Коутиньо – в Барселоне. Только факты

Источник: Sport.es
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Ливерпуль Барселона Иньеста Андрес Коутиньо Филиппе
Комментарии (6)
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BARCA R10
1515779208
АНДРЕС ИНЬЕСТА, тебе еще играть и играть!
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DOCTOR PENALTY
1515779811
Если никто не уйдёт на пенсию, то кто-то подвинется в другой клуб
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bset
1515780740
Отличная провокация. Но Иньеста не поддался. А потом журналюги требуют к себе уважение.
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zigbert
1515781133
Честь клуба для Иньесты, превыше личных интересов.
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Александр52
1515838897
Тут есть ещё одна интрига. Обратили внимание ? Месси стал играть больше по цетру, а после ухода Неймара весь левый фланг атаки отдали Альбе, и Альба ещё больше раскрылся, некий скрытый левый атакующий. Сложилась мощнейшая связка Альба-Месси, а вот их почти всегда связует Иньеста, он почти не заметен третьим в этом сочетании, но он крайне важен и он лучше чем кто либо понимает и Хорди и Лео. Вопрос ? Куда будут ставить Коутиньо? Это будет проблема. Но они могут устроить в четвером такую карусель, как при Хави. Короче, в Барсе переизбыток классных ребят и это проблема Муравья, как всем угодить и никого не обидеть.
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