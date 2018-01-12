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    Иньеста: «Коутиньо отправит меня на пенсию? Он перешел в «Барселону», чтобы прогрессировать»

    Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста поделился мнением о трансфере Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля».

    «В нашем клубе должны играть лучшие, а Коутиньо – один из лучших. Он молод, имеет врожденный талант и способен прогрессировать.

    Никто не переходил в «Барселону», чтобы отправить меня на пенсию. В 33 года таких вопросов быть не может. Коутиньо перешел, чтобы усилить команду.

    Он один из лучших игроков на своей позиции. Клубу нужны такие футболисты. Он быстрый, отлично владеет обеими ногами, создает и реализует моменты. В «Барселоне» у него отличные условия, чтобы продолжить профессиональный рост. Не вдаваясь в финансовые подробности, мы должны радоваться его переходу», – сказал испанец.

    Сумма сделки составила 160 миллионов евро. 25-летний бразилец стал вторым футболистом в истории по стоимости трансфера. Первое место занимает Неймар, летом 2017 года перешедший из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона.

    Коутиньо – в Барселоне. Только факты

    Источник: Sport.es

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    12.01.2018 20:35
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 13 января 2018, 13:21

      Тут есть ещё одна интрига. Обратили внимание ? Месси стал играть больше по цетру, а после ухода Неймара весь левый фланг атаки отдали Альбе, и Альба ещё больше раскрылся, некий скрытый левый атакующий. Сложилась мощнейшая связка Альба-Месси, а вот их почти всегда связует Иньеста, он почти не заметен третьим в этом сочетании, но он крайне важен и он лучше чем кто либо понимает и Хорди и Лео. Вопрос ? Куда будут ставить Коутиньо? Это будет проблема. Но они могут устроить в четвером такую карусель, как при Хави. Короче, в Барсе переизбыток классных ребят и это проблема Муравья, как всем угодить и никого не обидеть.

      0
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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 > Александр52 14 января 2018, 05:03

      Я вообще не понимаю для чего именно его купили.

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 12 января 2018, 21:18

      Честь клуба для Иньесты, превыше личных интересов.

      5
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      Рейтинг: +24996

      bset 12 января 2018, 21:12

      Отличная провокация. Но Иньеста не поддался. А потом журналюги требуют к себе уважение.

      3
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 12 января 2018, 20:56

      Если никто не уйдёт на пенсию, то кто-то подвинется в другой клуб

      -2
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      Рейтинг: +52

      BARCA R10 12 января 2018, 20:46

      АНДРЕС ИНЬЕСТА, тебе еще играть и играть!

      6
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