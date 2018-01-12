Иньеста: «Коутиньо отправит меня на пенсию? Он перешел в «Барселону», чтобы прогрессировать»

Тут есть ещё одна интрига. Обратили внимание ? Месси стал играть больше по цетру, а после ухода Неймара весь левый фланг атаки отдали Альбе, и Альба ещё больше раскрылся, некий скрытый левый атакующий. Сложилась мощнейшая связка Альба-Месси, а вот их почти всегда связует Иньеста, он почти не заметен третьим в этом сочетании, но он крайне важен и он лучше чем кто либо понимает и Хорди и Лео. Вопрос ? Куда будут ставить Коутиньо? Это будет проблема. Но они могут устроить в четвером такую карусель, как при Хави. Короче, в Барсе переизбыток классных ребят и это проблема Муравья, как всем угодить и никого не обидеть.
Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста поделился мнением о трансфере Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля».
«В нашем клубе должны играть лучшие, а Коутиньо – один из лучших. Он молод, имеет врожденный талант и способен прогрессировать.
Никто не переходил в «Барселону», чтобы отправить меня на пенсию. В 33 года таких вопросов быть не может. Коутиньо перешел, чтобы усилить команду.
Он один из лучших игроков на своей позиции. Клубу нужны такие футболисты. Он быстрый, отлично владеет обеими ногами, создает и реализует моменты. В «Барселоне» у него отличные условия, чтобы продолжить профессиональный рост. Не вдаваясь в финансовые подробности, мы должны радоваться его переходу», – сказал испанец.
Сумма сделки составила 160 миллионов евро. 25-летний бразилец стал вторым футболистом в истории по стоимости трансфера. Первое место занимает Неймар, летом 2017 года перешедший из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона.
Коутиньо – в Барселоне. Только факты