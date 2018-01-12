Иньеста: «Коутиньо отправит меня на пенсию? Он перешел в «Барселону», чтобы прогрессировать»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста поделился мнением о трансфере Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля».

«В нашем клубе должны играть лучшие, а Коутиньо – один из лучших. Он молод, имеет врожденный талант и способен прогрессировать.

Никто не переходил в «Барселону», чтобы отправить меня на пенсию. В 33 года таких вопросов быть не может. Коутиньо перешел, чтобы усилить команду.

Он один из лучших игроков на своей позиции. Клубу нужны такие футболисты. Он быстрый, отлично владеет обеими ногами, создает и реализует моменты. В «Барселоне» у него отличные условия, чтобы продолжить профессиональный рост. Не вдаваясь в финансовые подробности, мы должны радоваться его переходу», – сказал испанец.

Сумма сделки составила 160 миллионов евро. 25-летний бразилец стал вторым футболистом в истории по стоимости трансфера. Первое место занимает Неймар, летом 2017 года перешедший из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона.

Коутиньо – в Барселоне. Только факты