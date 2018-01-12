Президент «Крыльев Советов»: «Планов о возвращении Анюкова нет»

Редакторы, ау! Глаза разуйте. Даете ссылку на вариант с Панатинаикосом, но вариант то этот был у ПАнюкова, а не у Анюкова!
Президент «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин прокомментировал информацию о возможном трансфере Александра Анюкова из «Зенита».
– Анюков в «Крыльях» – это все пока только разговоры. Никаких вариантов нет. «Крылья» не выходили на Александра с предложением.
– А планируете?
– Нет. Таких планов нет.
Об интересе «Крыльев» к Анюкову сообщалось в декабре 2017 года. Позже появилась информация о варианте с «Панатинаикосом».
35-летний защитник в текущем сезоне сыграл в четырех матчах и не отметился результативными действиями.
Анюков выступал за самарский клуб на протяжении пяти лет до перехода в «Зенит» в 2005 году.