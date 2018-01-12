Президент «Крыльев Советов»: «Планов о возвращении Анюкова нет»

Президент «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин прокомментировал информацию о возможном трансфере Александра Анюкова из «Зенита».

– Анюков в «Крыльях» – это все пока только разговоры. Никаких вариантов нет. «Крылья» не выходили на Александра с предложением.

– А планируете?

– Нет. Таких планов нет.

Об интересе «Крыльев» к Анюкову сообщалось в декабре 2017 года. Позже появилась информация о варианте с «Панатинаикосом».

35-летний защитник в текущем сезоне сыграл в четырех матчах и не отметился результативными действиями.

Анюков выступал за самарский клуб на протяжении пяти лет до перехода в «Зенит» в 2005 году.