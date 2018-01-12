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    Президент «Крыльев Советов»: «Планов о возвращении Анюкова нет»

    Президент «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин прокомментировал информацию о возможном трансфере Александра Анюкова из «Зенита».

    – Анюков в «Крыльях» – это все пока только разговоры. Никаких вариантов нет. «Крылья» не выходили на Александра с предложением.

    – А планируете?

    – Нет. Таких планов нет.

    Об интересе «Крыльев» к Анюкову сообщалось в декабре 2017 года. Позже появилась информация о варианте с «Панатинаикосом».

    35-летний защитник в текущем сезоне сыграл в четырех матчах и не отметился результативными действиями.

    Анюков выступал за самарский клуб на протяжении пяти лет до перехода в «Зенит» в 2005 году.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.01.2018 20:25
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +526

      Medved2468 15 января 2018, 15:43

      Редакторы, ау! Глаза разуйте. Даете ссылку на вариант с Панатинаикосом, но вариант то этот был у ПАнюкова, а не у Анюкова!

      0
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 13 января 2018, 23:20

      когда уберут этого дигрода из руководства!?

      -1
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 12 января 2018, 22:48

      До сих пор помню то трансферное окно, когда Быстров перешел в Спартак, а Анюков на пару с Робертасом Пошкусом перешли из Крылышек.

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 12 января 2018, 20:59

      Денег на возвращение Анюкова нет

      1
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      ...
      Рейтинг: +548

      kupryaev > sssrspartak 14 января 2018, 03:33

      Этот пенсионер фору давать молодежи может еще пару лет )

      0
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