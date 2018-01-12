Карпин провел первую тренировку в качестве главного тренера «Ростова»

С почином, Валера!!
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин провел первую тренировку команды. Сейчас ростовчане находятся на сборах в Турции.
Карпин взял на сборы 27 футболистов.
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— Football Club Rostov (@rostovfc) 11 января 2018 г.
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин провел первую тренировку команды. Сейчас ростовчане находятся на сборах в Турции.
Карпин взял на сборы 27 футболистов.
twit text
— Football Club Rostov (@rostovfc) 11 января 2018 г.
Ростсельмаш вырастил много игроков высшего класса - Андреев, Заваров...Джанаев, Байрамян... Много всего видел Левбердон ...а будет теперь ещё и Тренер Карпин. Посмотрим, может тоже взрастим...
Удачи новичкам, команде и всем болельщикам! С ув.
Андреев - Заваров если так пошло воспитанники, Ворошилоградской Зари, Джанаев- спартак Владикавказ, Хорен чисто наш, Заваров так тот и не выступал за Ростсельмаш, И на сег день Сельмаш уж не кого не воспитает,
Давай Валера у вас ресурсов чуть меньше чем у Цска, так что надеюсь ты подготовишь команду и к следующему сезону покажешь класс как тренер и будешь выше Цска, а в этом сезоне боритесь за 6 место если Спартак выиграет кубок то оно даст место в лигу европы
Удачи Ростову, удачи Валере весной.
Что-то лицо у него не больно довольное.
неплохая банда в Ростове собралась
посмотрим
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