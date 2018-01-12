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    Карпин провел первую тренировку в качестве главного тренера «Ростова»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин провел первую тренировку команды. Сейчас ростовчане находятся на сборах в Турции.

    Карпин взял на сборы 27 футболистов.

    Источник: ФК «Ростов»

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    12.01.2018 00:11
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 14 января 2018, 01:27

      С почином, Валера!!

      1
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      Рейтинг: +8839

      GoLenaStop 13 января 2018, 03:09

      Ростсельмаш вырастил много игроков высшего класса - Андреев, Заваров...Джанаев, Байрамян... Много всего видел Левбердон ...а будет теперь ещё и Тренер Карпин. Посмотрим, может тоже взрастим...
      Удачи новичкам, команде и всем болельщикам! С ув.

      2
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      Рейтинг: +1531

      klim2m > GoLenaStop 13 января 2018, 21:27

      Андреев - Заваров если так пошло воспитанники, Ворошилоградской Зари, Джанаев- спартак Владикавказ, Хорен чисто наш, Заваров так тот и не выступал за Ростсельмаш, И на сег день Сельмаш уж не кого не воспитает,

      0
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 12 января 2018, 12:10

      Давай Валера у вас ресурсов чуть меньше чем у Цска, так что надеюсь ты подготовишь команду и к следующему сезону покажешь класс как тренер и будешь выше Цска, а в этом сезоне боритесь за 6 место если Спартак выиграет кубок то оно даст место в лигу европы

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 12 января 2018, 10:16

      Удачи Ростову, удачи Валере весной.

      4
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 12 января 2018, 08:39

      Что-то лицо у него не больно довольное.

      0
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 12 января 2018, 01:38

      неплохая банда в Ростове собралась
      посмотрим
      .

      4
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 12 января 2018, 00:37

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Опять шоу "команда на прокачку."В роли подопытных фк Ростов.После 10 выпусков(туров) шоу могут и закрыть.Из-за низких рейтингов.

      -4
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