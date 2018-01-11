Тавейра, который называет себя агентом Вериссимо, заявил, что у него есть контракт с игроком

Смешно!
Тиагу Тавейра, который давал комментарии в СМИ от имени агента защитника «Сантоса» Лукаса Вериссимо, заявил, что у него есть контракт с игроком.
«У меня есть контракт с Вериссимо, никаких проблем нет. Я знаю, кто такие Инасиу и Рибейру – это коллеги из другого агентства, мы с ними не работаем», — сказал Тавейра.
Однако предъявить соглашение с Вериссимо Таверйра отказался. Он дал ссылку на инстаграм своего агентства, где 7 декабря была опубликована фотография защитника.
Ранее Вериссимо заявил, что Тавейра не является его агентом. Также он сказал, что его официальные представители — это Маркос Рибейро и Апаресидо Инасио.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает