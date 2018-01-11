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    Тавейра, который называет себя агентом Вериссимо, заявил, что у него есть контракт с игроком

    Тиагу Тавейра, который давал комментарии в СМИ от имени агента защитника «Сантоса» Лукаса Вериссимо, заявил, что у него есть контракт с игроком.

    «У меня есть контракт с Вериссимо, никаких проблем нет. Я знаю, кто такие Инасиу и Рибейру – это коллеги из другого агентства, мы с ними не работаем», — сказал Тавейра.

    Однако предъявить соглашение с Вериссимо Таверйра отказался. Он дал ссылку на инстаграм своего агентства, где 7 декабря была опубликована фотография защитника.

    Ранее Вериссимо заявил, что Тавейра не является его агентом. Также он сказал, что его официальные представители — это Маркос Рибейро и Апаресидо Инасио.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.01.2018 23:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 12 января 2018, 10:41

      Смешно!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1059

      Andrey160268 12 января 2018, 00:19

      Вы посмотрели 124-ю серию бразильского сериала "Трансфер", продолжение завтра в это-же время на канале "Бомбардир".

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