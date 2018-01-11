«Интер» договорился с «Барселоной» об аренде Рафиньи

Полузащитник «Барселоны» Рафинья в ближайшее время может стать игроком «Интера». Об этом сообщил ресурс Football Italia.

Согласно источнику, стороны провели переговоры и согласовали условия аренды 24-летнего хавбека. Ожидается, что об аренде будет объявлено после медосмотра игрока.

Рафинья является воспитанником каталонского клуба и выступает за взрослую команду с 2011 года. Сезон-2013/14 он сборной Бразилии провел в «Сельте» на правах аренды.

В текущем сезоне футболист не принимал участия в матчах. В марте он получил повреждение колена, из-за которого пропустил более полугода. Восстановление Рафиньи ожидалось к началу января.