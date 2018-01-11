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  • Антон Миранчук: «Читал слова Кутепова, что «Спартак» догонит «Локомотив». Передаю ему привет»

Антон Миранчук: «Читал слова Кутепова, что «Спартак» догонит «Локомотив». Передаю ему привет»

11 января 2018, 13:15
14

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук прокомментировал слова защитника «Спартака» Ильи Кутепова о том, что красно-белые догонят «железнодорожников» в турнирной таблице чемпионата России.

– Илья Кутепов пару дней назад выразил уверенность, что «Спартак» догонит «Локомотив». Что ему можете ответить?

– Да, я читал эти слова. Что отвечу? Привет ему передаю просто!. И желаю хороших сборов.

– Кстати, опять появлялась информация, что вы можете перейти в «Спартак».

– Ну, не знаю. Мне об этом ничего не известно.

Напомним, «Спартак» ушел на зимний перерыв РФПЛ на третьем месте. «Локомотив» лидирует в чемпионской гонке.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Кутепов Илья Миранчук Антон
Комментарии (14)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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acer2003
1515665989
МОЛОДЕЦ!
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insider_retro
1515667586
Проявление вежливо-спортивной корпоративной этики!...))
Ответить
Юрэс
1515670811
НЕТ, НИХ не знаю! !!!!!! А глаза то ЗАГОРЕЛИСЬ! не НАЕ..........ШЬЬЬ
Ответить
anatolich72
1515672575
Аккуратно без хамства.
Ответить
Полная Канистра
1515673178
вот и претендент на звание // ДЖЕНТЕЛЬМЕН ГОДА!!!!!!!!!!!!!!!/ Молодец Антон
Ответить
Диктор
1515679350
Молодец очень тактично ответил-но хочу тебе сказать не сомневайся в его словах.
Ответить
кузнецов артем
1515680039
Так тактично ответил, кажется просто о новой команде плохо не собирается говорить
Ответить
dok66
1515681213
Привет , он в Африке Привет ! И причем здесь переход в Спартак ?
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OfaZavr
1515684264
молодец вежливо ответил да тем более что сейчас то говорит все весной и увидим.
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Одинокий волк Маквейд
1515689268
С будущим работодателем нужно вежливо говорить.
Ответить
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