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    Антон Миранчук: «Читал слова Кутепова, что «Спартак» догонит «Локомотив». Передаю ему привет»

    Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук прокомментировал слова защитника «Спартака» Ильи Кутепова о том, что красно-белые догонят «железнодорожников» в турнирной таблице чемпионата России.

    – Илья Кутепов пару дней назад выразил уверенность, что «Спартак» догонит «Локомотив». Что ему можете ответить?

    – Да, я читал эти слова. Что отвечу? Привет ему передаю просто!. И желаю хороших сборов.

    – Кстати, опять появлялась информация, что вы можете перейти в «Спартак».

    – Ну, не знаю. Мне об этом ничего не известно.

    Напомним, «Спартак» ушел на зимний перерыв РФПЛ на третьем месте. «Локомотив» лидирует в чемпионской гонке.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.01.2018 13:15
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 11 января 2018, 19:47

      С будущим работодателем нужно вежливо говорить.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 января 2018, 18:24

      молодец вежливо ответил да тем более что сейчас то говорит все весной и увидим.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 11 января 2018, 17:33

      Привет , он в Африке Привет ! И причем здесь переход в Спартак ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 11 января 2018, 17:13

      Так тактично ответил, кажется просто о новой команде плохо не собирается говорить

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 11 января 2018, 17:02

      Молодец очень тактично ответил-но хочу тебе сказать не сомневайся в его словах.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 января 2018, 15:19

      вот и претендент на звание // ДЖЕНТЕЛЬМЕН ГОДА!!!!!!!!!!!!!!!/ Молодец Антон

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3499

      anatolich72 11 января 2018, 15:09

      Аккуратно без хамства.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +953

      Юрэс 11 января 2018, 14:40

      НЕТ, НИХ не знаю! !!!!!!
      А глаза то ЗАГОРЕЛИСЬ!
      не НАЕ..........ШЬЬЬ

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy 11 января 2018, 14:26

      конечно!МЕНЬШЕ СЛОВ_БОЛЬШЕ ДЕЛА ИЛЮША!!! FCSM

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 11 января 2018, 14:17

      после 30-го тура будет логичнее

      0
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