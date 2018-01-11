Антон Миранчук: «Читал слова Кутепова, что «Спартак» догонит «Локомотив». Передаю ему привет»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук прокомментировал слова защитника «Спартака» Ильи Кутепова о том, что красно-белые догонят «железнодорожников» в турнирной таблице чемпионата России.
– Илья Кутепов пару дней назад выразил уверенность, что «Спартак» догонит «Локомотив». Что ему можете ответить?
– Да, я читал эти слова. Что отвечу? Привет ему передаю просто!. И желаю хороших сборов.
– Кстати, опять появлялась информация, что вы можете перейти в «Спартак».
– Ну, не знаю. Мне об этом ничего не известно.
Напомним, «Спартак» ушел на зимний перерыв РФПЛ на третьем месте. «Локомотив» лидирует в чемпионской гонке.
Источник: «Спорт-Экспресс»