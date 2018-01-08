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    Кутепов пообещал, что «Спартак» догонит «Локомотив»

    Футболисты «Спартака» возвращаются из отпуска перед началом подготовки к весенней части сезона. Защитник Илья Кутепов заявил, что красно-белые смогут догнать «Локомотив» в турнирной таблице чемпионата России.

    Напомним, после 20-ти туров «Локомотив» лидирует в турнирной таблице РФПЛ с 45 очками. «Зенит» и «Спартак» делят второе место, отставая от первой строчки на восемь баллов.

    – Сколько лишних килограмм привезли из отпуска?

    – Лишних? С чего вы взяли? Я всегда в форме.

    – Догоните «Локомотив»?

    – Конечно!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.01.2018 10:53
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 9 января 2018, 05:32

      Шпалыч хорошо идёт: ЧИХ-ПЫХ, ЧИХ-ПЫХ!!! Что-бы его догнать нужно много раз чих-пых....

      0
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 8 января 2018, 17:57

      Не в этой жизни "сынок"

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 января 2018, 17:19

      ну посмотрим, посмотрим что на деле будет а не на словах.

      4
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 8 января 2018, 17:14

      Этого вообще ктото сверху тащит!!!Игрочишка некудышный, еще и в сборную вызывают!!точно шерстяной

      1
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      Рейтинг: +1060

      makson_klim 8 января 2018, 17:05

      догоняльщик!!!Сколько привозов сделал...если так будешь дальше догонять,то нас могут остальные команды догнать и перегнать(((

      2
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      Рейтинг: +839

      Князев 8 января 2018, 17:00

      Сначала не пропустите голы в личной встрече, а потом говори "ГОП"

      1
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      Рейтинг: +971

      г.Онега 8 января 2018, 16:28

      А ну и посмотрим кому перерыв пошло на пользу кому нет .какие новые игроки появляться или нет (это про все команды)

      3
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      Рейтинг: +180

      лёха м 8 января 2018, 16:21

      ДОГОНИМ И ПЕРЕГОНИМ

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      Рейтинг: +971

      г.Онега 8 января 2018, 16:21

      Если не ошибаюсь то ещё есть матч Локомотив-Спартак в этих 10 оставшихся турах тут можете приближаться или удалиться или остаться в такой же разнице очков ,да у Спартака в10последних турах соперники не так сильны (не считая Локо и не хочу обидеть остальные команды) но им с Зенитом с ЦСКА ,Краснодаром не играть в отличие от Локо ,шансы есть догнать смотря даст лЛоко им эти шансы своей игрой (10 туров максимум 30очков действуйте)

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 8 января 2018, 15:53

      Сначала нужно в футболе хоть что то доказать, как минимум самому себе.....

      4
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