Кутепов пообещал, что «Спартак» догонит «Локомотив»

Шпалыч хорошо идёт: ЧИХ-ПЫХ, ЧИХ-ПЫХ!!! Что-бы его догнать нужно много раз чих-пых....
Футболисты «Спартака» возвращаются из отпуска перед началом подготовки к весенней части сезона. Защитник Илья Кутепов заявил, что красно-белые смогут догнать «Локомотив» в турнирной таблице чемпионата России.
Напомним, после 20-ти туров «Локомотив» лидирует в турнирной таблице РФПЛ с 45 очками. «Зенит» и «Спартак» делят второе место, отставая от первой строчки на восемь баллов.
– Сколько лишних килограмм привезли из отпуска?
– Лишних? С чего вы взяли? Я всегда в форме.
– Догоните «Локомотив»?
– Конечно!