Кутепов пообещал, что «Спартак» догонит «Локомотив»

Футболисты «Спартака» возвращаются из отпуска перед началом подготовки к весенней части сезона. Защитник Илья Кутепов заявил, что красно-белые смогут догнать «Локомотив» в турнирной таблице чемпионата России.

Напомним, после 20-ти туров «Локомотив» лидирует в турнирной таблице РФПЛ с 45 очками. «Зенит» и «Спартак» делят второе место, отставая от первой строчки на восемь баллов.

– Сколько лишних килограмм привезли из отпуска?

– Лишних? С чего вы взяли? Я всегда в форме.

– Догоните «Локомотив»?

– Конечно!