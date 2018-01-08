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Кутепов пообещал, что «Спартак» догонит «Локомотив»

8 января 2018, 10:53
24

Футболисты «Спартака» возвращаются из отпуска перед началом подготовки к весенней части сезона. Защитник Илья Кутепов заявил, что красно-белые смогут догнать «Локомотив» в турнирной таблице чемпионата России.

Напомним, после 20-ти туров «Локомотив» лидирует в турнирной таблице РФПЛ с 45 очками. «Зенит» и «Спартак» делят второе место, отставая от первой строчки на восемь баллов.

– Сколько лишних килограмм привезли из отпуска?

– Лишних? С чего вы взяли? Я всегда в форме.

– Догоните «Локомотив»?

– Конечно!

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Кутепов Илья
Комментарии (24)
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mialkov
1515398780
Опять "громкий" заголовок с абсолютно пустым содержанием!
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Сильвербой
1515399969
Ну а что он должен был сказать?
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BarStep
1515401047
Тупой вопрос - такой же и ответ.... Перед очной встречей отставание должно было составлять три очка - тогда вопрос и ответ были бы актуальны...
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polt
1515408587
Мужик сказал, мужик сделал. Или не мужик, а дерьмо голословное... Посмотрим.
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Полная Канистра
1515408854
если выиграете с ними в очной встрече то вполне логично у локо очень тяжелые матчи впереди
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Великий ЦСКА Москва
1515409260
Кутепов пообещал, что «7партак» догонит «Локомотив» и выиграет Лигу Чемпионов!
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RedWhiteFans2
1515416026
Сначала нужно в футболе хоть что то доказать, как минимум самому себе.....
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лёха м
1515417717
ДОГОНИМ И ПЕРЕГОНИМ
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OfaZavr
1515421163
ну посмотрим, посмотрим что на деле будет а не на словах.
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VVM1964
1515422941
" Пи.деть - не мешки ворочать " - молчал бы лучше , умнее выглядел бы .
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