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    Китайские клубы интересуются Думбия, «Спортинг» требует за форварда 15 миллионов

    Клубы китайской Суперлиги заинтересованы в приобретении нападающего «Спортинга» Сейду Думбия во время зимнего трансферного окна.

    Сообщается, что «львы» хотят получить за экс-форварда ЦСКА не менее 15 миллионов евро.

    Ивуариец перешел в лиссабонский клуб из «Ромы» в июле 2017 года за 3,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне 30-летний футболист принял участие в 15-ти матчах, отметившись семью голами и двумя результативными передачами.

    Источник: A Bola

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    09.01.2018 13:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 9 января 2018, 16:35

      15 лямов за 30го, если это не утка Гинер прочитав это наверное в обморок упал.

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