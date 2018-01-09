Китайские клубы интересуются Думбия, «Спортинг» требует за форварда 15 миллионов

Клубы китайской Суперлиги заинтересованы в приобретении нападающего «Спортинга» Сейду Думбия во время зимнего трансферного окна.

Сообщается, что «львы» хотят получить за экс-форварда ЦСКА не менее 15 миллионов евро.

Ивуариец перешел в лиссабонский клуб из «Ромы» в июле 2017 года за 3,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне 30-летний футболист принял участие в 15-ти матчах, отметившись семью голами и двумя результативными передачами.