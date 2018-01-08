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    Коутиньо – о переходе в «Барселону»: «Невероятно. Меня будут окружать мои кумиры – Месси, Суарес, Иньеста»

    Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо выразил радость после перехода из «Ливерпуля» в каталонский клуб.

    «Я очень рад. Всегда говорил, что живу мечтой. Доволен, что я здесь. Я хочу играть, завоевывать трофеи, радовать фанатов и играть с улыбкой.

    Это невероятно. Меня будут окружать кумиры, игроки с такой богатой историей, как Месси, Суарес, Иньеста, Пике, Бускетс. Безумно рад, что буду играть рядом с ними. Надеюсь, что смогу учиться, жить и побеждать вместе с ними», – сказал Коутиньо.

    Напомним, сине-гранатовые заплатили «Ливерпулю» за переход бразильца 160 миллионов евро. Данный трансфер стал вторым по величине в истории футбола. Самой дорогой является сделка по продаже «Барселоной» нападающего Неймара в «ПСЖ», за которого парижане заплатили 222 миллиона.

    Источник: ФК «Барселона»

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    08.01.2018 14:28
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +232

      Sterh 9 января 2018, 10:49

      Ну жить с ними - вряд ли)

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +350

      Platon Faustov 8 января 2018, 21:13

      Через несколько лет мог сам стать иконой в том же Ливерпуле, а теперь станет одним из средних игроков в Барсе, все же до уровня Месси, Хави или Иньесты еще оооочень далеко.

      0
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ > Platon Faustov 8 января 2018, 21:46

      За 4 года в Ливерпуле не завоевано ни каких титулов. Кто гарантирует их завоевание в будущем? А без титулов к лику святых в любом клубе не причесляют. Только титул монаха-послушника гарантирован.

      2
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 8 января 2018, 15:13

      Хорошо сказано,Фелиппе!От души! Удачи тебе!

      2
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 8 января 2018, 14:37

      Сбылась мечта и недорого: всего-то за 13 миллионов буржуазных европейских денег. А сколько на свою мечту готовы потратить Вы?

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