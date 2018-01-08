Коутиньо – о переходе в «Барселону»: «Невероятно. Меня будут окружать мои кумиры – Месси, Суарес, Иньеста»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо выразил радость после перехода из «Ливерпуля» в каталонский клуб.

«Я очень рад. Всегда говорил, что живу мечтой. Доволен, что я здесь. Я хочу играть, завоевывать трофеи, радовать фанатов и играть с улыбкой.

Это невероятно. Меня будут окружать кумиры, игроки с такой богатой историей, как Месси, Суарес, Иньеста, Пике, Бускетс. Безумно рад, что буду играть рядом с ними. Надеюсь, что смогу учиться, жить и побеждать вместе с ними», – сказал Коутиньо.

Напомним, сине-гранатовые заплатили «Ливерпулю» за переход бразильца 160 миллионов евро. Данный трансфер стал вторым по величине в истории футбола. Самой дорогой является сделка по продаже «Барселоной» нападающего Неймара в «ПСЖ», за которого парижане заплатили 222 миллиона.