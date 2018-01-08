Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Директор «Зальцбурга»: «Локомотив» интересуется Даббуром? 15 миллионов – и можем начать переговоры»

    Спортивный директор «Зальцбурга» Кристоф Фройнд поделился мнением по поводу заинтересованности «Локомотива» в услугах нападающего команды Мунаса Даббура.

    «Интерес со стороны «Локомотива» имеется, но конкретного предложения не поступало. Если нам предложат 15 миллионов евро и более, придется вести переговоры. Тем не менее у нас нет желания продавать ключевых игроков», – цитирует Фройнда Kurier.

    В нынешнем сезоне 25-летний израильтянин провел 18 матчей в чемпионате Австрии, забив 12 голов. Также на его счету пять мячей восьми встречах Лиги Европы.

    Ранее сообщалось, что Даббура мог приобрести ЦСКА, однако в последний момент отказался платить за него 4 миллиона евро.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.01.2018 14:15
    Рекомендуем
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 8 января 2018, 23:49

      Цена не для Локо. Обойдемся значит без него.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 8 января 2018, 21:57

      Никаких 15 лямов не будет. За 4 да можно брать !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1602

      fortune-bva 8 января 2018, 20:56

      ахахах 15)) за 15 Локо и клуб ваш купит))) ахахах

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 8 января 2018, 19:52

      Сейчас повыпендриваются и в конечном итоге за 5 млн. в условный чемпионат Бельгии отдадут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 8 января 2018, 18:31

      да его у вас и за 5 не возьмут

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 января 2018, 17:37

      не бойтесь, Локо столько предложить не сможет, зачем когда можно качественных свободных агентов найти как Фарфан.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -45

      Андрей3088 8 января 2018, 17:29

      Н*х*й - нужно, скажем - дружно!!!

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      Нострадамус_Саша 8 января 2018, 17:10

      Понты ))))) Все бабло пойдет на судеек ...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 8 января 2018, 16:18

      Какие 15 миллионов, откуда, кочегары просто поинтересовались.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 8 января 2018, 15:51

      "... придется вести переговоры..." Эка, раскинули пальцы... Цифра на уровне пол-палец-потолок!.. Перебор не поощрять!!

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11