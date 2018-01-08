Директор «Зальцбурга»: «Локомотив» интересуется Даббуром? 15 миллионов – и можем начать переговоры»

Спортивный директор «Зальцбурга» Кристоф Фройнд поделился мнением по поводу заинтересованности «Локомотива» в услугах нападающего команды Мунаса Даббура.

«Интерес со стороны «Локомотива» имеется, но конкретного предложения не поступало. Если нам предложат 15 миллионов евро и более, придется вести переговоры. Тем не менее у нас нет желания продавать ключевых игроков», – цитирует Фройнда Kurier.

В нынешнем сезоне 25-летний израильтянин провел 18 матчей в чемпионате Австрии, забив 12 голов. Также на его счету пять мячей восьми встречах Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что Даббура мог приобрести ЦСКА, однако в последний момент отказался платить за него 4 миллиона евро.