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  • Директор «Зальцбурга»: «Локомотив» интересуется Даббуром? 15 миллионов – и можем начать переговоры»

Директор «Зальцбурга»: «Локомотив» интересуется Даббуром? 15 миллионов – и можем начать переговоры»

8 января 2018, 14:15
17

Спортивный директор «Зальцбурга» Кристоф Фройнд поделился мнением по поводу заинтересованности «Локомотива» в услугах нападающего команды Мунаса Даббура.

«Интерес со стороны «Локомотива» имеется, но конкретного предложения не поступало. Если нам предложат 15 миллионов евро и более, придется вести переговоры. Тем не менее у нас нет желания продавать ключевых игроков», – цитирует Фройнда Kurier.

В нынешнем сезоне 25-летний израильтянин провел 18 матчей в чемпионате Австрии, забив 12 голов. Также на его счету пять мячей восьми встречах Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что Даббура мог приобрести ЦСКА, однако в последний момент отказался платить за него 4 миллиона евро.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Зальцбург Даббур Мунас
Комментарии (17)
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woyser
1515413000
Как только разговор заходит о российских клубах, так сразу включается какой-то счётчик и суммы резко становятся неадекватными)))
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Diesel133
1515413733
15? Даже не рассчитывайте!
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x-x-x-x-x
1515414261
это за то что он изральтянин надо столько платит?
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RedWhiteFans2
1515415221
У Локомотива и за 5 лямов инфаркт будет
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insider_retro
1515415916
"... придется вести переговоры..." Эка, раскинули пальцы... Цифра на уровне пол-палец-потолок!.. Перебор не поощрять!!
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СШГЭС
1515417526
Какие 15 миллионов, откуда, кочегары просто поинтересовались.
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Нострадамус_Саша
1515420650
Понты ))))) Все бабло пойдет на судеек ...
Ответить
Андрей3088
1515421777
Н*х*й - нужно, скажем - дружно!!!
Ответить
OfaZavr
1515422268
не бойтесь, Локо столько предложить не сможет, зачем когда можно качественных свободных агентов найти как Фарфан.
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серега кашин
1515425481
да его у вас и за 5 не возьмут
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