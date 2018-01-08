«Ювентус» хочет заполучить Озила летом бесплатно

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил имеет вариант продолжения карьеры в «Ювентусе».

«Старая синьора» заинтересована в 29-летнем игроке, однако хочет получить его бесплатно будущим летом по истечении срока контракта с «канонирами».

При этом туринцы не намерены бороться за немца в зимнее трансферное окно с «Манчестер Юнайтед», который готов предложить за футболиста 40 миллионов евро. «Бьянконери» рассматривают возможность подписания хавбека только в качестве свободного агента в июле.

В нынешнем сезоне Озил провел 18 поединков, забил четыре гола и сделал пять результативных передач.