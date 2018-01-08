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    «Ювентус» хочет заполучить Озила летом бесплатно

    Полузащитник «Арсенала» Месут Озил имеет вариант продолжения карьеры в «Ювентусе».

    «Старая синьора» заинтересована в 29-летнем игроке, однако хочет получить его бесплатно будущим летом по истечении срока контракта с «канонирами».

    При этом туринцы не намерены бороться за немца в зимнее трансферное окно с «Манчестер Юнайтед», который готов предложить за футболиста 40 миллионов евро. «Бьянконери» рассматривают возможность подписания хавбека только в качестве свободного агента в июле.

    В нынешнем сезоне Озил провел 18 поединков, забил четыре гола и сделал пять результативных передач.

    Источник: Corrieredellosport

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    08.01.2018 12:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -48

      Tigerss 8 января 2018, 23:26

      по любому попентус его получит хD

      -1
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