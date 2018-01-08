Тигиев сообщил, что вернeтся в строй к началу весенней части РФПЛ

Защитник «Спартака» Георгий Тигиев сообщил, что будет готов вернуться на поле после травмы по возобновлении чемпионата весной.

«Здоровье? Все отлично. К старту сезона буду готов. Как отдохнул? Тренировался в отпуске», – сказал Тигиев.

Напомним, Тигиев получил травму передней крестообразной связки и повреждение мениска в поединке 10-го тура РФПЛ с «Тосно» (2:2), который состоялся 17 сентября. В текущем сезоне футболист появился на поле лишь в трех матчах.