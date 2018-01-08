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    Тигиев сообщил, что вернeтся в строй к началу весенней части РФПЛ

    Защитник «Спартака» Георгий Тигиев сообщил, что будет готов вернуться на поле после травмы по возобновлении чемпионата весной.

    «Здоровье? Все отлично. К старту сезона буду готов. Как отдохнул? Тренировался в отпуске», – сказал Тигиев.

    Напомним, Тигиев получил травму передней крестообразной связки и повреждение мениска в поединке 10-го тура РФПЛ с «Тосно» (2:2), который состоялся 17 сентября. В текущем сезоне футболист появился на поле лишь в трех матчах.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.01.2018 12:21
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 января 2018, 17:22

      вот это хорошо, здоровья и отличной подготовки к весне!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +957

      Куртуазные манеры 8 января 2018, 16:41

      Когда он полностью почувствует себя равным в команде, большую пользу принесет. В Спартаке-2 он просто феерит.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 8 января 2018, 16:20

      Успел к сборам.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 8 января 2018, 13:39

      С возвращением Жоры у нас будет поспокойнее в защите. Набирай форму и скорее в строй!!!

      7
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    • ...
      Рейтинг: +33432

      oyabun 8 января 2018, 12:29

      Вот это просто замечательная новость! С выздоровлением, Георгий! Ты очень нужен Спартаку!

      9
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