Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Защитник «Лестера» может перейти в «Манчестер Сити» за 50 миллионов

    Защитник «Лестера» Харри Магуайр находится в сфере интересов «Манчестер Сити». «Горожане» готовы заплатить за 24-летнего англичанина 50 миллионов фунтов стерлингов.

    В игроке лично заинтересован главный тренер «МС» Хосеп Гвардиола, который хочет усилить линию обороны перед плей-офф Лиги чемпионов.

    Действующий контракт Магуайра с «Лестером» рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне защитник провел в АПЛ 22 матча, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.

    Источник: The Sun

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.01.2018 20:36
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 8 января 2018, 01:22

      Очень здоровый конь!!!Нужно брать.Пока конкуренты не прочухали...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 7 января 2018, 22:05

      Пеп знает кого брать, Харри усилит конкуренцию.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11