Защитник «Лестера» может перейти в «Манчестер Сити» за 50 миллионов

Защитник «Лестера» Харри Магуайр находится в сфере интересов «Манчестер Сити». «Горожане» готовы заплатить за 24-летнего англичанина 50 миллионов фунтов стерлингов.

В игроке лично заинтересован главный тренер «МС» Хосеп Гвардиола, который хочет усилить линию обороны перед плей-офф Лиги чемпионов.

Действующий контракт Магуайра с «Лестером» рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне защитник провел в АПЛ 22 матча, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.