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«Спартак» начнет зимние сборы с матча против команды Халка

7 января 2018, 15:11
25

Стали известен первый соперник московского «Спартака» на сборе в ОАЭ. 18 января красно-белые встретятся с китайским клубом «Шанхай СИПГ».

«Начало матча — в 16:00 по московскому времени. Встреча состоится на поле дубайского отеля, в котором будут проживать спартаковцы.

Клуб, с которым предстоит сыграть красно-белым, был основан в 2005 году. В прошедшем сезоне он завоевал серебряные медали китайского чемпионата, в 2015-м также стал вторым, а в 2016-м занял третье место», – сообщает пресс-служба российского клуба.

За китайцев выступают экс-игрок санкт-петербургского «Зенита» Халк и экс-футболист «Краснодара» и «Анжи» Одил Ахмедов.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Халк
Комментарии (25)
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Приус
1515329657
Дурачок Халк, что купился на китайские бабки. Пролетит с ЧМ,
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DOCTOR PENALTY
1515329715
Какая встреча !!!
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Антимат
1515329930
Халк и Ахметов там самые большеглазые и белолицые.
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Сильвербой
1515332300
Скорей бы уже начало чемпионата!
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Nekit92
1515334234
Значит Халк положит очередную банку НЕДОклубу...
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insider_retro
1515334597
Один из нескольких предстоящих поединков... Не стоит придавать значение и искать грандиозные параллели... Тренировочный процесс он тишину любит, пот, километры и скорость действий...))
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paracetamol
1515335267
Надеюсь, Халк вспомнит лучшие матчи в Зените.
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Великий ЦСКА Москва
1515341489
Опять Халк забьет свиньям!
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Полная Канистра
1515341698
хороший спарринг очень хочется посмотреть
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OfaZavr
1515342450
хоть и товарищеский но весьма интересный матч должен получиться.
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