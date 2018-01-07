«Спартак» начнет зимние сборы с матча против команды Халка

Стали известен первый соперник московского «Спартака» на сборе в ОАЭ. 18 января красно-белые встретятся с китайским клубом «Шанхай СИПГ».

«Начало матча — в 16:00 по московскому времени. Встреча состоится на поле дубайского отеля, в котором будут проживать спартаковцы.

Клуб, с которым предстоит сыграть красно-белым, был основан в 2005 году. В прошедшем сезоне он завоевал серебряные медали китайского чемпионата, в 2015-м также стал вторым, а в 2016-м занял третье место», – сообщает пресс-служба российского клуба.

За китайцев выступают экс-игрок санкт-петербургского «Зенита» Халк и экс-футболист «Краснодара» и «Анжи» Одил Ахмедов.