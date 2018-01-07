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    «Спартак» начнет зимние сборы с матча против команды Халка

    Стали известен первый соперник московского «Спартака» на сборе в ОАЭ. 18 января красно-белые встретятся с китайским клубом «Шанхай СИПГ».

    «Начало матча — в 16:00 по московскому времени. Встреча состоится на поле дубайского отеля, в котором будут проживать спартаковцы.

    Клуб, с которым предстоит сыграть красно-белым, был основан в 2005 году. В прошедшем сезоне он завоевал серебряные медали китайского чемпионата, в 2015-м также стал вторым, а в 2016-м занял третье место», – сообщает пресс-служба российского клуба.

    За китайцев выступают экс-игрок санкт-петербургского «Зенита» Халк и экс-футболист «Краснодара» и «Анжи» Одил Ахмедов.

    Источник: ФК «Спартак»

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    07.01.2018 15:11
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 7 января 2018, 21:26

      Выйдет в футболке Зенита, и как обычно, парочку воткнет.......

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 января 2018, 19:27

      хоть и товарищеский но весьма интересный матч должен получиться.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 7 января 2018, 19:14

      хороший спарринг очень хочется посмотреть

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +736

      Великий ЦСКА Москва 7 января 2018, 19:11

      Опять Халк забьет свиньям!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 7 января 2018, 18:22

      Обычный рядовой матч для обеих команд ! После игры Глушаков ухватит у Халка футболку !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +131

      VIKZH 7 января 2018, 18:19

      Мужики покажите краснопузым пищивикам как играть нужно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3461

      acor94 7 января 2018, 18:02

      Халку пора возвращаться, как раз Ригони уходит, место правого вингера освободилось

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 7 января 2018, 17:27

      Надеюсь, Халк вспомнит лучшие матчи в Зените.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 7 января 2018, 17:16

      Один из нескольких предстоящих поединков... Не стоит придавать значение и искать грандиозные параллели... Тренировочный процесс он тишину любит, пот, километры и скорость действий...))

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +432

      Nekit92 7 января 2018, 17:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Значит Халк положит очередную банку НЕДОклубу...

      -9
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      Рейтинг: +432

      Nekit92 > Klaido 7 января 2018, 18:12

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Очередную?? Лодыжке он не ложил))
      **** spartak.

      -6
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      Рейтинг: +432

      Nekit92 > Mishanj 7 января 2018, 18:47

      У тя и на аватарке написано с ошибкой... иди в свинарник поросенок ****** Е5 спартак Е5))

      -3
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      Рейтинг: +432

      Nekit92 > Klaido 7 января 2018, 18:49

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Не слабо. Только со свинарней по другому нельзя))

      -4
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