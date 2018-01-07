Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Продав Коутиньо, «Ливерпуль» лишился самого результативного игрока последних пяти лет

    Как ранее писал «Бомбардир», уже бывший полузащитник английского «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо перешел в «Барселону». За время выступлений за «красных» бразилец забил 54 гола и отдал 43 передачи.

    За период с февраля 2013 года (именно тогда хавбек дебютировал за «Ливерпуль») эта статистика в составе команды является лучшей – результативнее Коутиньо не выступил за эти пять лет никто.

    Отметим, что фанаты «Ливерпуля» начали сжигать футболки южноамериканца.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.01.2018 12:06
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 7 января 2018, 15:20

      Салах за 2-3 года улучшит этот результат, если не продадут...

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +103

      zenitovec2007 > KARAT777 7 января 2018, 20:13

      Тут главное правильно деньгами расспорядиться

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 7 января 2018, 14:53

      На Ливере можно поставить жирный крест !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      Freaky 7 января 2018, 14:23

      Уже привыкли. Салах следующий.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 7 января 2018, 13:31

      салах его показатели превзойдет и намного

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 января 2018, 13:27

      захотелось титулов, в Ливере не дождешься

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +82

      RScat > Garrincha58 7 января 2018, 13:58

      c такой политикой клуба, как продавать топ футболистов, Ливеру титулов точно не видать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +627

      Xiko 7 января 2018, 12:40

      Ну его тоже можно понять. Захотел попробовать свои силы в еще одном топ клубе.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11