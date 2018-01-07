Продав Коутиньо, «Ливерпуль» лишился самого результативного игрока последних пяти лет

Как ранее писал «Бомбардир», уже бывший полузащитник английского «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо перешел в «Барселону». За время выступлений за «красных» бразилец забил 54 гола и отдал 43 передачи.

За период с февраля 2013 года (именно тогда хавбек дебютировал за «Ливерпуль») эта статистика в составе команды является лучшей – результативнее Коутиньо не выступил за эти пять лет никто.

Отметим, что фанаты «Ливерпуля» начали сжигать футболки южноамериканца.