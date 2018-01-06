Вендел, которым интересовался ЦСКА, подписал контракт со «Спортингом». Сумма отступных – 60 миллионов

Полузащитник «Флуминенсе» Вендел стал игроком лиссабонского «Спортинга». Контракт с 20-летним бразильцем рассчитан до лета 2023 года.

Сумма отступных, прописанная в соглашении, составляет 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что на игрока претендует ЦСКА, который готов был заплатить за него 8 миллионов евро.

В сезоне-2017 Вендел провел в чемпионате Бразилии 42 матча, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи.