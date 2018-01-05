Каррагер: «Защита «Арсенала» – это уровень любительской лиги»

Бывший защитник английского «Ливерпуля» Джейми Каррагер оценил оборону лондонского «Арсенала» в последних матчах АПЛ. Эксперт считает, что защитники «канониров» не соответствуют профессиональному уровню.

«Оборона лондонцев плоха. Причем она давно является проблемной для Арсена Венгера. Защита слаба настолько, что я бы назвал ее уровнем любительской лиги», – заключил специалист.

Каррагер в качестве центрального защитника провел в АПЛ 508 игр за «Ливерпуль».