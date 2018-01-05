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    Каррагер: «Защита «Арсенала» – это уровень любительской лиги»

    Бывший защитник английского «Ливерпуля» Джейми Каррагер оценил оборону лондонского «Арсенала» в последних матчах АПЛ. Эксперт считает, что защитники «канониров» не соответствуют профессиональному уровню.

    «Оборона лондонцев плоха. Причем она давно является проблемной для Арсена Венгера. Защита слаба настолько, что я бы назвал ее уровнем любительской лиги», – заключил специалист.

    Каррагер в качестве центрального защитника провел в АПЛ 508 игр за «Ливерпуль».

    Источник: Skysports

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    05.01.2018 21:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +412

      Eds 6 января 2018, 16:11

      Можно подумать, что он лучше бы отработал в защите Арсенала...

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 6 января 2018, 01:01

      А тренер, собравший эту оборону, соответствует уровню АПЛ??? Уже вряд ли...

      0
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      Рейтинг: +421

      LMI 5 января 2018, 22:19

      Вот тут я согласен полностью. У нас возможно бы не было столько проблем если бы защита хоть некому уровню соответствовала

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