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    Агент Кришито — об интересе турецких клубов к игроку: «Все, что писали по этому поводу, — неправда»

    Агент Андреа Д’Амико, представляющий интересы защитника «Зенита» Доменико Кришито, опроверг информацию о переговорах с турецкими клубами.

    «Все, что писали по этому поводу, — неправда. Ни один клуб из Турции не делал предложений по Кришито.

    Как минимум до конца контракта Миммо игрок «Зенита». Возможно, в ближайшие дни мы возобновим переговоры о новом контракте с руководством «Зенита» в ближайшее время», — сказал Д’Амико.

    Ранее появилась информация о том, что Кришито отверг предложение «Фенербахче».

    Источник: Itasportpress

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    04.01.2018 23:25
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