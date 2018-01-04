Агент Кришито — об интересе турецких клубов к игроку: «Все, что писали по этому поводу, — неправда»

Агент Андреа Д’Амико, представляющий интересы защитника «Зенита» Доменико Кришито, опроверг информацию о переговорах с турецкими клубами.

«Все, что писали по этому поводу, — неправда. Ни один клуб из Турции не делал предложений по Кришито.

Как минимум до конца контракта Миммо игрок «Зенита». Возможно, в ближайшие дни мы возобновим переговоры о новом контракте с руководством «Зенита» в ближайшее время», — сказал Д’Амико.

Ранее появилась информация о том, что Кришито отверг предложение «Фенербахче».