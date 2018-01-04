Куртуа продлит контракт с «Челси» и станет самым высокооплачиваемым вратарем мира

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа договорился с клубом о продлении контракта до 2023 года. Об этом сообщило английское издание Telegraph.

По условиям нового соглашения зарплата бельгийца составит 200 тысяч фунтов в неделю и 10,5 миллионов в год. 25-летний игрок станет самым высокооплачиваемым в мире на своей позиции.

Текущий контракт Куртуа рассчитан до 2019 года. На его основании недельная зарплата вратаря равна 100 тысячам фунтов.

Куртуа перешел в «Челси» в июле 2011 года из «Генка». Сумма сделки составила 8,95 миллиона евро. На протяжении трех сезонов бельгиец был арендован «Атлетико», после чего вернулся в лондонский клуб в июле 2014 года.

В текущем сезоне футболист провел 29 матчей во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает его в 50 миллионов евро.