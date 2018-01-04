«Барселона» не будет покупать Давида Луиса

«Барселона» отказалась от идеи приобретения защитника «Челси» Давида Луиса. Об этом сообщило издание Mundo Deportivo.

Согласно источнику, каталонский клуб ищет замену Хавьеру Маскерано, который сменит клуб в период зимнего трансферного окна.

Руководство каталонского клуба рассматривало вариант с 30-летним Луисом, но отказалось от бразильца из-за низкого уровня игры в Лиге чемпионов и слишком дорогого контракта для футболиста, который не играет в основном составе синих.

В текущем сезоне Луис принял участие в 13-ти матчах пенсионеров во всех турнирах, забив два гола. Портал Transfermarkt оценивает его в 28 миллионов евро.

По распространенной версии, игрок сборной Бразилии не проходит в состав «Челси» из-за конфликта с главным тренером Антонио Конте.