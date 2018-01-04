Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Барселона» не будет покупать Давида Луиса

    «Барселона» отказалась от идеи приобретения защитника «Челси» Давида Луиса. Об этом сообщило издание Mundo Deportivo.

    Согласно источнику, каталонский клуб ищет замену Хавьеру Маскерано, который сменит клуб в период зимнего трансферного окна.

    Руководство каталонского клуба рассматривало вариант с 30-летним Луисом, но отказалось от бразильца из-за низкого уровня игры в Лиге чемпионов и слишком дорогого контракта для футболиста, который не играет в основном составе синих.

    В текущем сезоне Луис принял участие в 13-ти матчах пенсионеров во всех турнирах, забив два гола. Портал Transfermarkt оценивает его в 28 миллионов евро.

    По распространенной версии, игрок сборной Бразилии не проходит в состав «Челси» из-за конфликта с главным тренером Антонио Конте.

    Источник: Mundodeportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.01.2018 14:20
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 4 января 2018, 15:12

      По другой распространённой версии, у Луиза - травма, и он ещё не скоро выйдет на поле. Как там на самом деле неизвестно, но Кристенсен играет пожалуй, что лучше его, поэтому никаких проблем для клуба нет.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11