«Барселона» не будет покупать Давида Луиса

По другой распространённой версии, у Луиза - травма, и он ещё не скоро выйдет на поле. Как там на самом деле неизвестно, но Кристенсен играет пожалуй, что лучше его, поэтому никаких проблем для клуба нет.
«Барселона» отказалась от идеи приобретения защитника «Челси» Давида Луиса. Об этом сообщило издание Mundo Deportivo.
Согласно источнику, каталонский клуб ищет замену Хавьеру Маскерано, который сменит клуб в период зимнего трансферного окна.
Руководство каталонского клуба рассматривало вариант с 30-летним Луисом, но отказалось от бразильца из-за низкого уровня игры в Лиге чемпионов и слишком дорогого контракта для футболиста, который не играет в основном составе синих.
В текущем сезоне Луис принял участие в 13-ти матчах пенсионеров во всех турнирах, забив два гола. Портал Transfermarkt оценивает его в 28 миллионов евро.
По распространенной версии, игрок сборной Бразилии не проходит в состав «Челси» из-за конфликта с главным тренером Антонио Конте.