АПЛ. «Челси» в добавленное время упустил победу над «Арсеналом»

В матче 22-го тура АПЛ «Арсенал» на «Эмирейтс» вырвал ничью против «Челси» – 2:2. Все голы были забиты во втором тайме.

«Канониры» расположились на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, синие – третьи.

Чемпионат Англии. АПЛ. 22-й тур

Арсенал – Челси – 2:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Уилшир, 63; 1:1 – Азар, 67 (с пенальти); 1:2 – Алонсо, 84; 2:2 – Бельерин, 90+2.

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