АПЛ. «Челси» в добавленное время упустил победу над «Арсеналом»

Мората просто чудовищный матч провёл. Как можно было запороть 3 выхода 1-на-1, причём без шансов, там Чеха можно было убрать с ворот и всё равно итог был бы тот же. Не ожидал такого. Я не все матчи Челси смотрю, разумеется, но теперь понимаю желание некоторых болел синих, чтобы его продали. Так играть нельзя, тем более в таких важных матчах. Надеюсь с Барсой он тоже будет так тащить))))
В матче 22-го тура АПЛ «Арсенал» на «Эмирейтс» вырвал ничью против «Челси» – 2:2. Все голы были забиты во втором тайме.
«Канониры» расположились на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, синие – третьи.
Чемпионат Англии. АПЛ. 22-й тур
Арсенал – Челси – 2:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Уилшир, 63; 1:1 – Азар, 67 (с пенальти); 1:2 – Алонсо, 84; 2:2 – Бельерин, 90+2.