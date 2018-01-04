Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    АПЛ. «Челси» в добавленное время упустил победу над «Арсеналом»

    В матче 22-го тура АПЛ «Арсенал» на «Эмирейтс» вырвал ничью против «Челси» – 2:2. Все голы были забиты во втором тайме.

    «Канониры» расположились на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, синие – третьи.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 22-й тур

    Арсенал – Челси – 2:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Уилшир, 63; 1:1 – Азар, 67 (с пенальти); 1:2 – Алонсо, 84; 2:2 – Бельерин, 90+2.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.01.2018 00:36
    Рекомендуем
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 4 января 2018, 15:26

      Мората просто чудовищный матч провёл. Как можно было запороть 3 выхода 1-на-1, причём без шансов, там Чеха можно было убрать с ворот и всё равно итог был бы тот же. Не ожидал такого. Я не все матчи Челси смотрю, разумеется, но теперь понимаю желание некоторых болел синих, чтобы его продали. Так играть нельзя, тем более в таких важных матчах. Надеюсь с Барсой он тоже будет так тащить))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +381

      Portoz 4 января 2018, 01:09

      судьишко подсуживал жиденышам

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 4 января 2018, 01:01

      Отличный матч!!
      Мората - ...............

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +215

      ROMA DROGBA > Таганский 4 января 2018, 01:39

      О! Привет. Потихоньку привыкаем?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский > ROMA DROGBA 4 января 2018, 02:04

      Привет!!
      Да не так, чтобы - здесь в КП играю, а это для баллов надо..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +156

      Adekvat07 4 января 2018, 00:57

      к слову о добавленном времени, Мората олух! других слов не нахожу!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 4 января 2018, 00:55

      СупеР БИТВА!!!Матч ОГОНЬ!!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 4 января 2018, 00:54

      Хотел бы сказать о Морате, но слова все нецензурные :)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +906

      Football06 4 января 2018, 00:53

      Ах ,да и Ливерпуль тож нрава

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +103

      zenitovec2007 > Football06 4 января 2018, 02:06

      следующие 2 матча очень тяжелые у Ливерпуля) надо бы за 0-5 отомстить

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +906

      Football06 4 января 2018, 00:52

      Я лично не болел ни за тот ни за другой клуб ,как болельщик вообще футбола хотел просто посмотреть зрелищный матч ,но арсенал показал что он может и играет в атаку и именно такая игра нравится лично мне ,а вот игра Челси , её и игрой назвать стыдно ,большой клуб большие амбиции ,схема во втором тайме была 5-3-2 ,как один из типо лучших клубов может играть так ! Мю тоже самое делает ,они убивают футбол ,такие клубы как Ман Сити и Арсенал в АПЛ думаю дают супер зрелищные матчи ,лично мне нравится смотреть именно их игры ,хотя там и 0:0 или 1:0 бывает но игру посмотреть хочется

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +661

      Killer_King > Football06 4 января 2018, 00:59

      В 5-3-2 половина клубов Европы играет, и МС тупа давит всей командой, а Арсенал как повезет играет

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +421

      LMI 4 января 2018, 00:51

      Очередная омерзительная игра в обороне у Арсенала (спасибо Морате, наш парень сегодня был). И омерзительная реализация своих 100% моментов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 4 января 2018, 00:51

      Просто Новогодняя Лондонская Сказка. СУПЕР !!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11