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    «Арсенал» готов продать Санчеса за 25 миллионов

    Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес может покинуть команду во время зимнего трансферного окна. Лондонский клуб готов продать 29-летнего чилийца, если за него предложат не менее 25 миллионов фунтов стерлингов.

    Основным претендентом на футболиста называется «Манчестер Сити». Главный тренер «канониров» Арсен Венгер заявил, что в клуб не поступало предложений относительно трансфера игрока.

    Действующий контракт Санчеса с «Арсеналом» рассчитан до лета 2018 года.

    Источник: Mirror.co.uk

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    03.01.2018 19:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1643

      Benifacto 3 января 2018, 20:20

      совсем чето тухло, надо было бы его мотивировать и продлить контракт до 19 хотя бы, и делать это надо было летом...а так он ваабще скорей всего уйдет свободным агентом...

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