«Арсенал» готов продать Санчеса за 25 миллионов

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес может покинуть команду во время зимнего трансферного окна. Лондонский клуб готов продать 29-летнего чилийца, если за него предложат не менее 25 миллионов фунтов стерлингов.

Основным претендентом на футболиста называется «Манчестер Сити». Главный тренер «канониров» Арсен Венгер заявил, что в клуб не поступало предложений относительно трансфера игрока.

Действующий контракт Санчеса с «Арсеналом» рассчитан до лета 2018 года.