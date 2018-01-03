«Челси» предложил «Баварии» более 32 миллионов за Видаля

«Челси» предложил 32,7 миллионов фунтов за полузащитника «Баварии» Артуро Видаля, сообщает Sports Mole.

Главный тренер лондонцев Антонио Конте уже работал с чилийцем в «Ювентусе» и лично заинтересован в трансфере игрока.

Ранее сообщалось о том, что Видаль будет получать 15 миллионов евро в год в «Челси».