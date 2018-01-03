Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Челси» предложил «Баварии» более 32 миллионов за Видаля

    «Челси» предложил 32,7 миллионов фунтов за полузащитника «Баварии» Артуро Видаля, сообщает Sports Mole.

    Главный тренер лондонцев Антонио Конте уже работал с чилийцем в «Ювентусе» и лично заинтересован в трансфере игрока.

    Ранее сообщалось о том, что Видаль будет получать 15 миллионов евро в год в «Челси».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.01.2018 18:51
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1643

      Benifacto 3 января 2018, 20:29

      если Бавария купит Горецку то Видаль точно уйдет....+есть молыдые Киммих,Толиссо...ну а Горецку я думаю точно купят, ведь Бавария так любят делать покупки только в своем чемпионате, ослабляя конкурентов...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11