«Челси» предложил «Баварии» более 32 миллионов за Видаля

если Бавария купит Горецку то Видаль точно уйдет....+есть молыдые Киммих,Толиссо...ну а Горецку я думаю точно купят, ведь Бавария так любят делать покупки только в своем чемпионате, ослабляя конкурентов...
«Челси» предложил 32,7 миллионов фунтов за полузащитника «Баварии» Артуро Видаля, сообщает Sports Mole.
Главный тренер лондонцев Антонио Конте уже работал с чилийцем в «Ювентусе» и лично заинтересован в трансфере игрока.
Ранее сообщалось о том, что Видаль будет получать 15 миллионов евро в год в «Челси».